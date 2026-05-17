Ключевые моменты:

  • Газ будут отключать поэтапно с 18 по 22 мая из-за ремонта.
  • Без газа останутся сёла и дачные кооперативы в районе Дальницкого поссовета.
  • «Одессагаз» просит жителей заранее подготовиться к отключениям.

Отключение газа в Одесской области: график работ

Как сообщили в пресс-службе АО «Одессагаз», с 18 по 22 мая в Одесской области пройдут аварийно-ремонтные работы на газопроводе высокого давления. Из-за этого часть населённых пунктов временно останется без газоснабжения.

Отключения будут проходить по дням и охватят разные территории.

18 мая без газа будут:

  • СТ «Бриз»
  • с. Грибовка
  • «Прометей» б/о
  • «Золотой Колосс» б/о
  • б/о «Овен»
  • б/о «Юнга»

19 мая:

  • с. Дальник
  • с. Санжейка
  • с. Леонидово
  • СТ «Маяк»
  • СТ «Ветеран»
  • СТ «Вишневый сад»
  • СТ «Приморский»
  • СТ «Сокол»
  • СТ «Авиаремонтник»
  • ОО «Фимида»
  • ЖСК «Бугово»

20 мая:

  • с. Молодёжное (МК «Южный»)
  • ЖСК «Центральный»

В «Одессагазе» предупреждают жителей заранее и просят учитывать график работ при планировании быта. После завершения ремонта подачу газа обещают восстановить в полном объёме.

