Ключевые моменты:

Газ будут отключать поэтапно с 18 по 22 мая из-за ремонта.

Без газа останутся сёла и дачные кооперативы в районе Дальницкого поссовета.

«Одессагаз» просит жителей заранее подготовиться к отключениям.

Отключение газа в Одесской области: график работ

Как сообщили в пресс-службе АО «Одессагаз», с 18 по 22 мая в Одесской области пройдут аварийно-ремонтные работы на газопроводе высокого давления. Из-за этого часть населённых пунктов временно останется без газоснабжения.

Отключения будут проходить по дням и охватят разные территории.

18 мая без газа будут:

СТ «Бриз»

с. Грибовка

«Прометей» б/о

«Золотой Колосс» б/о

б/о «Овен»

б/о «Юнга»

19 мая:

с. Дальник

с. Санжейка

с. Леонидово

СТ «Маяк»

СТ «Ветеран»

СТ «Вишневый сад»

СТ «Приморский»

СТ «Сокол»

СТ «Авиаремонтник»

ОО «Фимида»

ЖСК «Бугово»

20 мая:

с. Молодёжное (МК «Южный»)

ЖСК «Центральный»

В «Одессагазе» предупреждают жителей заранее и просят учитывать график работ при планировании быта. После завершения ремонта подачу газа обещают восстановить в полном объёме.

