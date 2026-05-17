Ключевые моменты:
- Газ будут отключать поэтапно с 18 по 22 мая из-за ремонта.
- Без газа останутся сёла и дачные кооперативы в районе Дальницкого поссовета.
- «Одессагаз» просит жителей заранее подготовиться к отключениям.
Отключение газа в Одесской области: график работ
Как сообщили в пресс-службе АО «Одессагаз», с 18 по 22 мая в Одесской области пройдут аварийно-ремонтные работы на газопроводе высокого давления. Из-за этого часть населённых пунктов временно останется без газоснабжения.
Отключения будут проходить по дням и охватят разные территории.
18 мая без газа будут:
- СТ «Бриз»
- с. Грибовка
- «Прометей» б/о
- «Золотой Колосс» б/о
- б/о «Овен»
- б/о «Юнга»
19 мая:
- с. Дальник
- с. Санжейка
- с. Леонидово
- СТ «Маяк»
- СТ «Ветеран»
- СТ «Вишневый сад»
- СТ «Приморский»
- СТ «Сокол»
- СТ «Авиаремонтник»
- ОО «Фимида»
- ЖСК «Бугово»
20 мая:
- с. Молодёжное (МК «Южный»)
- ЖСК «Центральный»
В «Одессагазе» предупреждают жителей заранее и просят учитывать график работ при планировании быта. После завершения ремонта подачу газа обещают восстановить в полном объёме.
Читайте также: Цены на майском Привозе: где искать королевскую морковь?