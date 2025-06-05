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5 июня после полуночи враг в очередной раз атаковал Одесский регион ударными беспилотниками, заставив жителей спускаться в укрытия глубокой ночью.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, под ударом вражеских беспилотников был Белгород-Днестровский район.

В результате удара произошло разрушение и возгорание амбулатории семейной медицины, центра творчества детей и молодежи, а также частично уничтожено с последующим возгоранием здание лицея. 

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Информации о пострадавших не поступало.

Уполномоченные службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки. Правоохранители документируют очередные преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

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