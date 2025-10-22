Ключевые моменты:
- Местные жители сообщили о сильном выбросе сточных вод во время непогоды на пляже «Чайка».
- Проверка показала наличие загрязняющих веществ в воде, а также выявила несанкционированную трубу, ведущую прямо к морю.
- Экологи также зафиксировали загрязнение воды на пляжах Аркадии и Большого Фонтана.
Что происходит на пляжах Одессы после ливня
После мощного ливня 30 сентября, который затопил улицы Одессы, экологи начали срочную проверку состояния морской воды. Жители сообщили о подозрительном сливе в районе пляжа «Чайка».
Специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа провели обследование и выявили самовольный сброс сточных вод.
Результаты лабораторных замеров подтвердили: в обратных водах есть загрязняющие вещества. Повторная проверка уже не зафиксировала активного слива, но на месте была обнаружена труба, выведенная прямо на песок пляжа.
Инспекция направила информацию об этом в КП «Узбережжя», которое должно устранить нарушение и ликвидировать слив.
Параллельно были проведены замеры качества морской воды у других популярных пляжей. Исследования показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на следующих участках:
- пляж «Золотой Берег», 16 ст. Большого Фонтана;
- пер. Маячный, 16 ст. Большого Фонтана;
- Аркадия.
Кроме того, незначительное превышение показателей зафиксировано в районе пляжа «Зерновой» в Пересыпском районе Одессы.
