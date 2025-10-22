Ключевые моменты:

  • Местные жители сообщили о сильном выбросе сточных вод во время непогоды на пляже «Чайка».
  • Проверка показала наличие загрязняющих веществ в воде, а также выявила несанкционированную трубу, ведущую прямо к морю.
  • Экологи также зафиксировали загрязнение воды на пляжах Аркадии и Большого Фонтана.

Что происходит на пляжах Одессы после ливня

После мощного ливня 30 сентября, который затопил улицы Одессы, экологи начали срочную проверку состояния морской воды. Жители сообщили о подозрительном сливе в районе пляжа «Чайка».

Специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа провели обследование и выявили самовольный сброс сточных вод.

Результаты лабораторных замеров подтвердили: в обратных водах есть загрязняющие вещества. Повторная проверка уже не зафиксировала активного слива, но на месте была обнаружена труба, выведенная прямо на песок пляжа.

сброс сточных вод на пляже Чайка

Инспекция направила информацию об этом в КП «Узбережжя», которое должно устранить нарушение и ликвидировать слив.

Параллельно были проведены замеры качества морской воды у других популярных пляжей. Исследования показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на следующих участках:

  • пляж «Золотой Берег», 16 ст. Большого Фонтана;
  • пер. Маячный, 16 ст. Большого Фонтана;
  • Аркадия.

Кроме того, незначительное превышение показателей зафиксировано в районе пляжа «Зерновой» в Пересыпском районе Одессы.

