Ключевые моменты:

Местные жители сообщили о сильном выбросе сточных вод во время непогоды на пляже «Чайка».

Проверка показала наличие загрязняющих веществ в воде, а также выявила несанкционированную трубу, ведущую прямо к морю.

Экологи также зафиксировали загрязнение воды на пляжах Аркадии и Большого Фонтана.

Что происходит на пляжах Одессы после ливня

После мощного ливня 30 сентября, который затопил улицы Одессы, экологи начали срочную проверку состояния морской воды. Жители сообщили о подозрительном сливе в районе пляжа «Чайка».

Специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа провели обследование и выявили самовольный сброс сточных вод.

Результаты лабораторных замеров подтвердили: в обратных водах есть загрязняющие вещества. Повторная проверка уже не зафиксировала активного слива, но на месте была обнаружена труба, выведенная прямо на песок пляжа.

Инспекция направила информацию об этом в КП «Узбережжя», которое должно устранить нарушение и ликвидировать слив.

Параллельно были проведены замеры качества морской воды у других популярных пляжей. Исследования показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на следующих участках:

пляж «Золотой Берег», 16 ст. Большого Фонтана;

пер. Маячный, 16 ст. Большого Фонтана;

Аркадия.

Кроме того, незначительное превышение показателей зафиксировано в районе пляжа «Зерновой» в Пересыпском районе Одессы.

