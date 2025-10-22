Ключевые моменты:

23 октября в Одессе пройдет День профилактики и ранней диагностики рака молочной железы.

Все желающие женщины смогут бесплатно пройти клиническое обследование и получить консультацию врача.

В медицинских учреждениях города будет доступно маммографическое обследование.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, мероприятие организовано при поддержке Департамента здравоохранения Одесской ГВА и Одесского городского центра здоровья ко Всеукраинскому дню борьбы с раком молочной железы.

В этот день все желающие женщины могут обратиться в медучреждения города и пройти клиническое обследование грудных желез, получить консультацию семейного врача, хирурга или онколога, а также бесплатно сделать маммографическое обследование.

Медики напоминают, что женщины после 40 лет должны уделять особое внимание здоровью молочных желез и регулярно проходить скрининговую маммографию даже при отсутствии жалоб или симптомов заболевания. Своевременная диагностика позволяет выявить предраковые состояния и злокачественные новообразования на ранних стадиях, успешно поддающихся лечению.

Клиническое обследование

Клиническое обследование молочной железы можно пройти у своего семейного врача в рабочее время или в медучреждениях города по адресам:

Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностические отделения:

ул. Болгарская, 38, 5-й этаж, кабинет онколога №503, с 15:00 до 18:00;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, кабинет № 4, с 9:00 до 12:00;

ул. Житомирская, 2, 3-й этаж, кабинет №332, с 10:00 до 14:00.

Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38, 2-й этаж, кабинет хирурга №20, с 8:00 до 12:30.

Городская больница №8, поликлиническое отделение

Фонтанская дорога, 110, 1-й этаж, кабинет онколога №104, с 8:00 до 13:00.

Городская клиническая больница №10, диагностически консультативный центр №1

ул. Алексея Вадатурского, 61а, предварительно обращаться в регистратуру

2-й этаж, кабинет №1 – с 14:30 до 18:00; кабинет № 6 – с 12:00 до 18:00; кабинет №7, с 8:00 до 17:30;

3-й этаж, кабинет № 4 – с 8:00 до 18:00; кабинет № 8 – с 8:00 до 15:45; кабинет № 11 – с 8:00 до 18:00.

Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностический центр

ул. Виталия Нестеренко, 5г, 2-й этаж, кабинет онколога №26, с 9:00 до 13:00.

Консультативно-диагностический центр №6

ул. Добровольцев, 26а, клиническое обследование молочной железы – 5 этаж, кабинет хирурга № 518, с 9:00 до 13:00;

ул. Торговая, 29/31, клиническое обследование молочной железы – 3-й этаж, кабинет хирурга № 312, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62, 5-й этаж, кабинет хирурга № 571 – с 14:00 до 18:00; кабинет хирурга № 575 – с 9:00 до 13:00; кабинет хирурга № 577 – с 8:00 до 12:00.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 32а, 1-й этаж, кабинет хирурга №3, с 14:00 до 19:00; кабинет хирурга №5, с 8:00 до 19:00.

Маммографическое обследование

Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62, 7-й этаж, маммографический кабинет № 703, с 9:00 до 13:00 (до 3-го размера груди).

Консультативно-диагностический центр №29

просп. Князя Владимира Великого, 100, травмпункт, маммографический кабинет № 12, с 9:00 до 16:30.

Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностическое отделение

ул. Болгарская, 38, 7-й этаж, маммографический кабинет № 718, с 8:00 до 14:00.