Ключевые моменты:
- ДТП произошло возле села Криничное Болградского района;
- Столкнулись микроавтобусы Mercedes и Peugeot;
- Пострадали водители обоих авто и два пассажира.
ДТП в Болградском районе 28 января
Сегодня утром, 28 января, недалеко от села Криничное Болградского района произошло столкновение двух микроавтобусов — Mercedes и Peugeot.
В результате аварии травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров микроавтобуса Peugeot. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Как сообщили в полиции Одесской области, из-за ДТП движение транспорта на этом участке дороги было временно перекрыто, однако сейчас проезд полностью восстановлен.
На месте происшествия продолжают работать патрульные полицейские, следственно-оперативная группа Болградского районного отдела полиции и спасатели.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.
В полиции напоминают, что из-за ухудшения погодных условий и гололеда на дорогах водителям следует быть максимально осторожными. Перед выездом рекомендуется проверять техническое состояние автомобилей, не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.
Напомним, погодные условия стали причиной массовой задержки пассажирских поездов в направлении Одессы.
Читайте также: «Болградского района не будет»? Как в Одесской области сломали сценарий админреформы