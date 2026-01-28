Ключевые моменты:

ДТП произошло возле села Криничное Болградского района;

Столкнулись микроавтобусы Mercedes и Peugeot;

Пострадали водители обоих авто и два пассажира.

ДТП в Болградском районе 28 января

Сегодня утром, 28 января, недалеко от села Криничное Болградского района произошло столкновение двух микроавтобусов — Mercedes и Peugeot.

В результате аварии травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров микроавтобуса Peugeot. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Как сообщили в полиции Одесской области, из-за ДТП движение транспорта на этом участке дороги было временно перекрыто, однако сейчас проезд полностью восстановлен.

На месте происшествия продолжают работать патрульные полицейские, следственно-оперативная группа Болградского районного отдела полиции и спасатели.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

В полиции напоминают, что из-за ухудшения погодных условий и гололеда на дорогах водителям следует быть максимально осторожными. Перед выездом рекомендуется проверять техническое состояние автомобилей, не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

Напомним, погодные условия стали причиной массовой задержки пассажирских поездов в направлении Одессы.

