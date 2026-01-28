Ключевые моменты:

В Украине задерживаются пассажирские поезда из-за погоды;

Самые большие опоздания — на одесском направлении;

Некоторые рейсы задерживаются более чем на 6 часов;

Из-за проблем с электроснабжением задерживаются электрички.

Поезда в Одессу и из Одессы: актуальная ситуация

Сегодня, 28 января, из-за неблагоприятных погодных условий в Украине произошли массовые задержки пассажирских поездов. Об этом сообщили в Укрзалізниці.

Наибольшие опоздания зафиксированы на рейсах в Одессу и из Одессы. В отдельных случаях задержка превышает шесть часов.

По состоянию на утро, задерживаются следующие поезда одесского направления:

№11/12 Одесса — Львов: задержка +6:00, ожидаемое прибытие — 14:00

№35/36 Одесса — Пшемысль: задержка +6:00, прибытие — 14:00

№105/106 Одесса — Киев: задержка +5:38, прибытие — 13:00

№11/12 Львов — Одесса: задержка +4:11, прибытие — 12:00

№105/106 Киев — Одесса: задержка +3:59, прибытие — 11:00

№25/26 Одесса — Ясиня: задержка +3:13, прибытие — 16:00

№37/38 Одесса — Ужгород: задержка +3:10, прибытие — 14:30

№77/78 Ковель — Одесса: задержка +2:35, прибытие — 10:45

Кроме того, движение пригородных поездов в Одесском регионе остается затрудненным из-за отсутствия напряжения в сети. В частности:

№6255 Вапнярка – Одесса курсирует со станции Абомеликовое с задержкой 55 минут.

№6413 Мартыновская – Одесса-Главная. Более чем на 1 час в настоящее время задерживается.

Время задержки может увеличиться. Пассажирам советуют уточнять актуальное время прибытия поездов перед поездкой и следить за официальными сообщениями Укрзалізниці.

