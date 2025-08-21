Ключевые моменты

Одесская область получила статус прифронтовой территории

С 1 сентября бесплатные горячие обеды получат ученики 5–11 классов.

Всего охвачено 160 тыс. школьников: 74,7 тыс. — начальные классы, 85,9 тыс. — средние и старшие.

Стоимость обеда для 5–11 классов — не менее 60 грн.

К программе присоединились 89 громад области.

Как сообщил директор департамента образования Одесской ОВА Александр Лончак, горячее питание получат 74 771 ученик начальной школы и 85 933 ученика средней и старшей школы. Стоимость одного обеда для старшеклассников составит не менее 60 гривен.

К программе присоединились 89 громад региона. В ряде районов питание будет организовано для всех школьников, в других — только для льготных категорий или с временными ограничениями из-за нехватки мощностей пищеблоков и недостатка финансирования.

Так, полностью обеспечат детей обедами громады Березовского и Раздельнянского районов. В Болградском и Белгород-Днестровском районах, а также в отдельных громадах Подольского, Одесского и Измаильского районов питание пока ограничено.

Не участвуют в программе Измаильская городская и Каролино-Бугазская громады — из-за отсутствия собственных мощностей и средств.

