Ключевые моменты
- Одесская область получила статус прифронтовой территории.
- С 1 сентября бесплатные горячие обеды получат ученики 5–11 классов.
- Всего охвачено 160 тыс. школьников: 74,7 тыс. — начальные классы, 85,9 тыс. — средние и старшие.
- Стоимость обеда для 5–11 классов — не менее 60 грн.
- К программе присоединились 89 громад области.
Как сообщил директор департамента образования Одесской ОВА Александр Лончак, горячее питание получат 74 771 ученик начальной школы и 85 933 ученика средней и старшей школы. Стоимость одного обеда для старшеклассников составит не менее 60 гривен.
К программе присоединились 89 громад региона. В ряде районов питание будет организовано для всех школьников, в других — только для льготных категорий или с временными ограничениями из-за нехватки мощностей пищеблоков и недостатка финансирования.
Так, полностью обеспечат детей обедами громады Березовского и Раздельнянского районов. В Болградском и Белгород-Днестровском районах, а также в отдельных громадах Подольского, Одесского и Измаильского районов питание пока ограничено.
Не участвуют в программе Измаильская городская и Каролино-Бугазская громады — из-за отсутствия собственных мощностей и средств.
