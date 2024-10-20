Дети и родители протестуют: почему новое меню в школах вызывает возмущение

Откуда берутся новые рецепты?

В этом году Евгений Клопотенко представил обновленный сборник рецептов «Действуем для здоровья» для школьных столовых на более 600 блюд мировой и украинской кухни, который носит рекомендательный характер.

Чтобы кормить детей по-новому, школьные повара проходят курсы на базах кулинарных хабов Одесского центра профобразования и Дунайского центра профтехобразования. Еще одна учебная площадка действует в Северном центре профобразования в Савране.

До 2027 года все повара учебных заведений пройдут соответствующее обучение. Преподаватели будут обучать студентов по новому профессиональному стандарту «Повар учебного заведения».

Новые блюда готовить несложно

Переподготовку уже прошли повара Любашевского лицея №1. В пищеблоке частично заменено оборудование, закуплена новая посуда, выполнен ремонт столовой.

Повар с многолетним опытом Татьяна Тищенко рассказала, что дети охотно пробуют новые блюда. В рационе стало больше свежих овощей и фруктов, детям перестали давать сосиски и колбасу.

В блюда добавляют разнообразные специи, строго контролируют количество жиров, соли и сахара. Вводить новые рецепты ей было не сложно, говорит Татьяна, ведь готовят из привычных продуктов. Изменились только рецептура и технология приготовления.

Что не так с новым меню в школах?

В то же время многим не нравятся нововведения: пресная низкокалорийная еда и некачественные ингредиенты, из меню убрали хлеб с маслом и сладкий чай, а свекольные оладьи детям не по вкусу.

Большинство людей в комментариях в соцсетях поддерживают инициативу по обновлению меню, но указывают на проблему с его выполнением на местах. Евгений Клопотенко посоветовал недовольным убедиться самим, что повара придерживаются стандартов и имеют достаточную квалификацию. И проверить, соответствуют ли блюда в школе или саду тем рецептурам, которые он разработал.

— Новые нормы, утвержденные Минздравом, не запрещают использование соли и сахара, а лишь регулируют их количество. Впрочем, в некоторых столовых почему-то решили совсем убрать соль и сахар из блюд. И это вызвало большое возмущение как у детей, так и у родителей. И я их вполне понимаю, — объясняет шеф-повар, — Но поверьте, школьное питание в Украине сейчас одно из лучших в мире. Теперь в школах можно попробовать банош, шпундру, вертуту, полтавский борщ, львовский сырник, кулеш с куриным мясом.

Итак, детям и родителям нужно время, чтобы привыкнуть к полезной пище. Поварам из школ придется учиться готовить новые блюда, а родителям больше обращать внимание на здоровое питание детей дома.

Сколько стоит обед?

Захаровский поселковый голова Алексей Осийчук рассказал, что на территории поселкового совета работают четыре лицея и четыре гимназии, в которых учатся более 1600 учеников.

Ученики начального звена и льготных категорий (малообеспеченные, многодетные, дети защитников, которые защищают страну, внутренне перемещенных лиц) питаются бесплатно. Всего 750 детей. За средства родителей могут питаться около 600 учеников. Питание одного ученика стоит 50 гривен в день.

С октября текущего года введено бесплатное питание для учеников младших классов. На это из госбюджета выделено два миллиарда гривен, которые поступят местным громадам в форме субвенции.

Ведь раньше горячими обедами обеспечивали только учеников льготных категорий, а финансирование покрывалось за счет местных бюджетов. Теперь правительство обеспечит бесплатным одноразовым питанием учеников 1-4 классов.

Средства поступили в первых числах октября и могут быть использованы как для приобретения продуктов питания, так и для оплаты услуг по доставке готовой еды.

Классический рецепт омлета от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

2 куриных яйца,

20 г сливочного масла,

2 ст. л. подсолнечного масла,

соль по вкусу,

несколько веточек укропа или петрушки.

Приготовление:

Возьмите 2 яйца, разбейте в глубокую миску и смешайте венчиком или вилкой так, чтобы не было пены. Сковороду разогрейте сковороду на небольшом огне. Важный момент: она должна быть горячей, но не раскаленной. На горячую сковороду выложите 20 г сливочного масла и налейте 2 ст. л. растительного масла. Как только сливочное масло и масло станут однородной массой, влейте яйца. Посолите. Омлет жарьте пару минут при закрытой крышке, после чего переверните и поджарьте 30 секунд с другой стороны. Посыпьте омлет зеленью.

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