Ключевые моменты:

  • В Одесской области будут судить начальника одного из подразделений воинской части.
  • ГБР завершило досудебное расследование по делу.
  • По данным следствия, должностное лицо присваивало разведывательные беспилотники и оборудование для борьбы с вражескими БпЛА.
  • Похищенная техника предназначалась для обороны Южного региона.
  • Часть имущества подозреваемый сдал в ломбард, другую продал по заниженным ценам.
  • На вырученные средства он приобрёл автомобиль Lexus стоимостью около 27 тысяч долларов США.

Дроны для фронта продавал за бесценок

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника одного из подразделений воинской части в Одесской области.

По данным следствия, должностное лицо присваивало беспилотники и оборудование, предназначенные для защиты Южного региона от вражеских атак.

Как сообщили в ГБР, военнослужащий отвечал за учёт и хранение беспилотных авиационных комплексов, а также средств противодействия беспилотным летательным аппаратам. Пользуясь своим служебным положением, он незаконно завладевал военным имуществом, которое хранилось на складе и должно было использоваться для обеспечения обороноспособности.

По версии следствия, фигурант похитил разведывательные беспилотники и оборудование для борьбы с вражескими дронами. Часть похищенной техники он сдал в ломбард, а остальную реализовал по ценам ниже рыночных.

На деньги, полученные от продажи военного имущества, мужчина приобрёл автомобиль Lexus стоимостью около 27 тысяч долларов США. Часть средств, по информации ГБР, он проиграл в азартные игры.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, удары по портовой инфраструктуре Одесской области уже начали отражаться на украинском зерновом экспорте. Из-за сохраняющейся угрозы новых атак судовладельцы все чаще отказываются заходить в украинские порты.

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