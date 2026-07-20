Ключевые моменты:
- В Одесской области будут судить начальника одного из подразделений воинской части.
- ГБР завершило досудебное расследование по делу.
- По данным следствия, должностное лицо присваивало разведывательные беспилотники и оборудование для борьбы с вражескими БпЛА.
- Похищенная техника предназначалась для обороны Южного региона.
- Часть имущества подозреваемый сдал в ломбард, другую продал по заниженным ценам.
- На вырученные средства он приобрёл автомобиль Lexus стоимостью около 27 тысяч долларов США.
Дроны для фронта продавал за бесценок
Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника одного из подразделений воинской части в Одесской области.
По данным следствия, должностное лицо присваивало беспилотники и оборудование, предназначенные для защиты Южного региона от вражеских атак.
Как сообщили в ГБР, военнослужащий отвечал за учёт и хранение беспилотных авиационных комплексов, а также средств противодействия беспилотным летательным аппаратам. Пользуясь своим служебным положением, он незаконно завладевал военным имуществом, которое хранилось на складе и должно было использоваться для обеспечения обороноспособности.
По версии следствия, фигурант похитил разведывательные беспилотники и оборудование для борьбы с вражескими дронами. Часть похищенной техники он сдал в ломбард, а остальную реализовал по ценам ниже рыночных.
На деньги, полученные от продажи военного имущества, мужчина приобрёл автомобиль Lexus стоимостью около 27 тысяч долларов США. Часть средств, по информации ГБР, он проиграл в азартные игры.
Досудебное расследование завершено, обвинительный акт будет направлен в суд.
Напомним, удары по портовой инфраструктуре Одесской области уже начали отражаться на украинском зерновом экспорте. Из-за сохраняющейся угрозы новых атак судовладельцы все чаще отказываются заходить в украинские порты.