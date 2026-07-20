Ключевые моменты:

В Одесской области будут судить начальника одного из подразделений воинской части.

ГБР завершило досудебное расследование по делу.

По данным следствия, должностное лицо присваивало разведывательные беспилотники и оборудование для борьбы с вражескими БпЛА.

Похищенная техника предназначалась для обороны Южного региона.

Часть имущества подозреваемый сдал в ломбард, другую продал по заниженным ценам.

На вырученные средства он приобрёл автомобиль Lexus стоимостью около 27 тысяч долларов США.

Дроны для фронта продавал за бесценок

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника одного из подразделений воинской части в Одесской области.

По данным следствия, должностное лицо присваивало беспилотники и оборудование, предназначенные для защиты Южного региона от вражеских атак.

Как сообщили в ГБР, военнослужащий отвечал за учёт и хранение беспилотных авиационных комплексов, а также средств противодействия беспилотным летательным аппаратам. Пользуясь своим служебным положением, он незаконно завладевал военным имуществом, которое хранилось на складе и должно было использоваться для обеспечения обороноспособности.

По версии следствия, фигурант похитил разведывательные беспилотники и оборудование для борьбы с вражескими дронами. Часть похищенной техники он сдал в ломбард, а остальную реализовал по ценам ниже рыночных.

На деньги, полученные от продажи военного имущества, мужчина приобрёл автомобиль Lexus стоимостью около 27 тысяч долларов США. Часть средств, по информации ГБР, он проиграл в азартные игры.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, удары по портовой инфраструктуре Одесской области уже начали отражаться на украинском зерновом экспорте. Из-за сохраняющейся угрозы новых атак судовладельцы все чаще отказываются заходить в украинские порты.