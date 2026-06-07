Ключевые моменты:

В соцсетях появилось видео, где заключенного (вероятно, экс-сотрудника ТЦК) заставляют носить тапочки в зубах.

Руководство Одесского СИЗО немедленно отстранили от должностей на время проверки.

В изолятор экстренно прибыла спецкомиссия из Киева для расследования факта издевательств.

В официальном заявлении ГКИС отмечается, что на опубликованной в сети видеозаписи в отношении одного из граждан «совершаются противоправные действия со стороны лиц, находящихся с ним в одной камере».

Несмотря на то, что официального экспертного заключения о достоверности и подлинности этого видеоматериала еще нет, реакция ведомства была незамедлительной – все руководство изолятора отстранили от работы на время проверки.

Что известно о видео и участниках скандала

В местных пабликах и Teлеграм-каналах видеозапись вызвала огромный резонанс. На кадрах видно, как мужчина передвигается по камере на четвереньках и приносит в зубах тапочки другим заключенным.

По данным источников издания «Думская», это видео было снято около недели назад в 6-м корпусе изолятора. Сообщается, что так называемый «смотрящий» по корпусу по прозвищу «Спортик», которого характеризуют как «блатного из бандитов», таким образом «дрессирует» попавшего в СИЗО сотрудника ТЦК. На данный момент правоохранители изучают подлинность этих кадров и выясняют все обстоятельства.

Чтобы детально разобраться в ситуации, в Одесский следственный изолятор экстренно прибыла специальная комиссия, сформированная из руководящего состава Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний. Проверяющие на месте изучают факты нарушения прав человека.

Совместная проверка с другими правоохранительными органами будет проведена в установленные законом сроки, а ее результаты обещают обнародовать официально.

Вы также можете узнать: Мобилизацию в Украине планируют коренным образом изменить: что заявил Стерненко.

Фото иллюстративное