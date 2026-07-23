Ключевые моменты:

Систему внезапных инспекций ввели после начала работы Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады.

Выявлено 208 фактов нарушения законодательства, составлен 101 административный протокол, открыто уголовное производство.

Нарушение процедуры оповещения, проверка документов без видеофиксации и проблемы с хранением записей.

Что проверяет ВСП и какие нарушения уже нашли

О массовых инспекциях сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, ВСП проверяет даже те ТЦК, которые уже ранее фигурировали на заседаниях ВСК.

«После начала работы нашей Временной следственной комиссии ВСП ввели систему внезапных проверок ТЦК. Проверяют и те ТЦК, которые уже были на заседании ВСК», — отметил Гончаренко.

Нардеп также сообщил, что по итогам проверок уже установлено 208 фактов нарушения законодательства, составлено 101 административный протокол и открыто уголовное производство.

«Мы от себя передаем все дела в правоохранительные органы и соответствующие инстанции», — уточнил нардеп.

Согласно обнародованным документам ВСП, большинство зафиксированных нарушений касаются:

Процедуры оповещения: Нарушение установленных правил при вручении повесток военнообязанным.

Отсутствия видеофиксации: Проверка военно-учетных документов без непрерывной съемки на бодикамеры.

Хранения данных: Несоблюдение правил и сроков хранения архивных видеозаписей.

Кроме того, ВСП направляет в правоохранительные органы материалы о возможном превышении служебных полномочий со стороны сотрудников ТЦК.

Резонансные скандалы и рост жалоб

Массовые инспекции проходят на фоне ряда инцидентов с участием сотрудников ТЦК:

Один из громких скандалов прошлого месяца стала мобилизации отца-одиночки из Кривого Рога. Работники ТЦК бусифицировали отца, когда его 5-летняя дочь была в детском саду, из-за чего директор детсада была вынуждена идти с ней в ТЦК.

Правоохранители Полтавской области расследуют обстоятельства смерти 52-летнего мужчины, госпитализированного с тяжелыми травмами после пребывания в Кременчугском РТЦК и СП.

Во Львовской области проверяется гибель мужчины, умершего, по словам родственников, на следующий день после мобилизации.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что количество официальных обращений по поводу нарушений прав человека со стороны представителей ТЦК за последние годы выросло более чем в 300 раз.

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