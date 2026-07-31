Ключевые моменты:

Новое оборудование получили больницы Балты, Арциза и Бессарабская многопрофильная больница.

Жителям этих и соседних громад больше не нужно преодолевать десятки километров ради обследования.

Закупка аппаратов проведена за счет средств областного бюджета в рамках программы «Здоровье Одесчины».

Диагностика экспертного класса по месту жительства

О пополнении материально-технической базы медучреждений маммографами сообщили в Одесской областной военной администрации. Новое высокоточное оборудование уже смонтировано, подключено и принимает первых пациенток в трех опорных больницах региона:

КНП «Балтская многопрофильная больница» Балтского городского совета;

КНП «Арцизская центральная опорная больница» Арцизского городского совета;

КНП «Бессарабская многопрофильная больница».

Благодаря обновлению базы квалифицированная диагностика стала доступна женщинам Балтской, Арцизской, Бессарабской и соседних громад непосредственно по месту проживания.

«Маммография остаётся самым эффективным методом раннего выявления рака молочной железы. Каждый новый аппарат в районной больнице — это реальная возможность вовремя заметить болезнь, сохранить здоровье и спасти жизнь. Мы продолжаем приближать современную онкологическую помощь к каждой общине Одесчины», — подчеркнули в ОВА.

Оборудование приобретено за счет областного бюджета по целевой программе «Здоровье Одесщины» (2024–2026 гг.). Пройти обследование можно по направлению семейного или профильного врача.

Напомним, с июля 2025 года Одесская областная клиническая больница получила право оказывать все направления медицинской помощи онкобольным. О том, что это значит для пациентов из Одессы и области, корреспондентка «Одесской жизни» поговорила с ведущими специалистами больницы.

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