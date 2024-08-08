Одесская область получила более 100 миллионов грн на открытие классов по «Защите Украины»

Об этом сообщил руководитель департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александр Лончак.

По словам Лончака, локации для изучения нового предмета появятся в каждой громаде, а в крупных городах — по несколько. Также рассматривается такая возможность на базе учреждений профтехобразования и колледжей.

Для учащихся 10-11 классов будет организован подвоз.

Читайте также: Сколько школ Одесской области планируют работать в очном формате

Учреждения, где будут формироваться такие образовательные пространства, должны работать исключительно в очном формате и отвечать всем требованиям безопасности. Места, где будут располагаться центры, еще не утверждены — работа продолжается.

«Следует отметить, что на закупку современного оборудования для учебного предмета «Защита Украины» правительство выделило 1,64 млрд грн. На Одесскую область предусмотрено более 110 миллионов гривен. Именно Одесская ОВА утверждает перечень ячеек и осуществляет распределение субвенции, которая после всех необходимых процедур, будет направлена на места», — отметил руководитель образовательного департамента.

Предмет «Защита Украины»по-новому

Уже в этом году в громадах один центр на 5-10 школ должен быть оборудован современной техникой для овладения практическими навыками защиты Украины. Именно на это правительство выделило 1,65 млрд грн субвенции, сообщает министерство образования Украины.

Распределение средств предусматривает 100 млн грн для профессионального развития учителей и 1,64 млрд грн на закупку оборудования.

Ячейки «Защиты Украины» будут оснащены современным оборудованием, в частности:

симуляторы полетов и дроны;

учебные тиры и макеты для стрелковой подготовки;

аптечки и манекены для обучения домедицинской помощи;

наборы для работы с электроникой, связью и 3D-печатью.

Читайте также: Новые правила приема в школы Одессы: что изменилось в 2024 году