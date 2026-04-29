Ключевые моменты:

Прокуратура требует вернуть городу участок пляжа «Ланжерон», переданный в аренду частной компании.

Суд назначил экспертизу, которая должна определить статус территории — земля или инженерное сооружение.

От выводов экспертов зависит, останется ли участок в частной аренде.

Судебный спор за пляж «Ланжерон» в Одессе

Одесский пляж «Ланжерон» вновь оказался в центре судебного разбирательства. Речь идет об участке побережья площадью около 2200 квадратных метров, который прокуратура пытается вернуть в собственность города.

Как сообщает Центр публичных расследований со ссылкой на определение Хозяйственного суда Одесской области, производство по делу было возобновлено. Приморская окружная прокуратура оспаривает договор аренды, заключенный в 2019 году между городским департаментом коммунальной собственности и частной компанией «Ремфа Медиа».

По мнению прокуратуры, участок был передан в частные руки с нарушением законодательства. Поэтому в суде требуют расторгнуть договор и вернуть территорию громаде.

Аренда побережья в Одессе: земля или инженерное сооружение

Ключевой вопрос дела — юридический статус участка. В феврале 2026 года рассмотрение приостановили для проведения комплексной экспертизы. Специалисты должны определить, является ли эта прибрежная зона обычной землей или частью инженерного берегозащитного сооружения.

От этого зависит правовой режим территории: морское побережье нельзя свободно сдавать в аренду, однако признание его техническим сооружением может позволить коммерческое использование.

Эксперты Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз заявили, что для выводов им не хватает документов. Они запросили дополнительные материалы: координаты границ, данные кадастровой съемки, отчеты об оценке и цифровые карты генплана города.

Из-за сложности дела специалисты также попросили продлить сроки работы. Суд удовлетворил просьбу и обязал городские структуры и арендатора предоставить необходимые данные.

Следующее заседание по делу назначено на 11 мая. До этого времени компания «Ремфа Медиа» должна оплатить экспертизу, а город — передать полный пакет документов.

Исход дела может стать прецедентным для Одессы, поскольку затрагивает вопрос перехода прибрежных рекреационных зон в частное пользование. Окончательное решение суда будет принято после получения заключения экспертов.

