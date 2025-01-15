По сообщению областного управления полиции, 38-летний одессит организовал канал переправки военнообязанных украинцев за границу, привлекая к сотрудничеству неустановленное лицо из западной Украины.

Мужчина подыскивал «клиентов», консультировал их, брал с них деньги и отправлял поездом к своему сообщнику в Ужгород. А тот со своей стороны обеспечивал переход мужчин в соседнюю страну вне пунктов пропуска.

Правоохранители документировали противоправные действия организатора с декабря прошлого года до января нынешнего. В этот период он готовил бегство из государства молодого человека, временно ограниченного в праве выезда за границу. Услуги стоили 10 тысяч долларов. Злоумышленник получил их двумя траншами: в начале договоренностей – две тысячи, а перед самой посадкой на поезд – еще восемь. После передачи второй части денег правоохранители задержали дельца, а деньги изъяли.

Собрав достаточно доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Теперь ему грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также правоохранители устанавливают, кто еще причастен к данному преступлению. Следствие продолжается.

Читайте также: