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В Одессе будут судить мужчину и женщину за помощь «уклонистам»

В Одессе будут судить мужчину и женщину за помощь «уклонистам»

В Одессе отправили на скамью подсудимых мужчину и женщину, занимавшихся незаконным вывозом лиц призывного возраста из Украины. За 11 тыс. долларов они снабжали «клиентов» фиктивными справками об инвалидности и сопровождали автомобилем в Молдову.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Одесской области.

По данным правоохранителей, 48-летний мужчина и 49-летняя женщина действовали совместно с неустановленными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство. Они подыскивали лиц, желающих покинуть страну, предоставляли им справки об инвалидности, на основании которых они могли беспрепятственно пересечь границу, и в дальнейшем вывозили автомобилем в Молдову. Со всеми фигурантами проводили инструктажи, получали от них необходимые данные для изготовления «белых билетов» и брали 700 долларов задатка. Непосредственно перед пересечением границы получали еще часть средств, а остальные – после успешной сделки.

Установив дату и время одной из таких поездок, полицейские провели меры по задержанию «трансферов». Обоих дельцов разоблачили одновременно в Одессе.

По результатам следственных действий правонарушителям выдвинули обвинение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконное пересечение государственной границы Украины во время действия военного положения).

Суд избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Женщина воспользовалась им, а мужчина находится в следственном изоляторе.

Обвинительные акты в отношении дельцов уже в суде. Им грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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