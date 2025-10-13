Ключевые моменты:

Вода в водоеме имела ярко-розовый цвет, зафиксирована гибель молоди карася серебристого.

Составлен акт, отобраны пробы воды для лабораторных исследований

Что произошло на водоеме

Одесский рыбоохранный патруль получил сообщение о необычной ситуации в водоеме в селе Жеребково Подольского района. Во время выезда инспекторы зафиксировали ярко-розовую окраску воды и массовую гибель молоди карася серебристого. На месте составили соответствующий акт и провели отбор проб для дальнейших лабораторных исследований.

По данным Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, специалисты продолжают изучать ситуацию, чтобы установить происхождение аномального цвета воды и причины гибели рыбы.

Рассматриваются возможные версии, в частности попадание посторонних веществ в водоем или природные факторы, которые могли вызвать дефицит кислорода и стресс для ихтиофауны. Окончательные выводы будут объявлены после получения результатов анализов.

