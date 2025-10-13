Прогноз погоды в Одессе на 14 октября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-8°С, днем 12-14°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 14 октября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-8°С, днем 10-15°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме