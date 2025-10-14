Ключевые моменты:
- 14 октября ученые прогнозируют слабую магнитную бурю с К-индексом 3. Это безопасный уровень воздействия для большинства людей.
- Но метеозависимые люди могут ощущать головные боли, раздражительность, скачки давления и упадок сил.
Что такое магнитные бури и откуда они берутся
Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщает, что во вторник, 14 октября, ожидается уровень солнечной активности с К-индексом 3. Это считается низким уровнем (зелёная зона) и вряд ли повлияет на технологии или энергосети.
Магнитные бури — это результат активности на Солнце. Там происходят вспышки и выбросы солнечной массы, которые отправляют в космос потоки заряженных частиц. Когда эти частицы достигают Земли и взаимодействуют с её магнитным полем, возникает геомагнитное возмущение.
Обычно это вызывает полярные сияния, но также может приводить к сбоям в работе спутников, радиосвязи и даже электросетей.
Как магнитные бури могут повлиять на здоровье
Однако даже слабые солнечные вспышки могут вызывать у некоторых людей неприятные симптомы:
- головная боль и головокружение
- быстрая утомляемость и сонливость
- скачки давления
- раздражительность и снижение концентрации
- нарушение сна
В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники, пожилые и метеозависимые люди.
Как снизить влияние магнитных бурь на организм
Медики рекомендуют простые, но эффективные меры:
- спите не менее 7–9 часов,
- пейте больше воды и травяных чаев,
- ограничьте кофе, алкоголь и энергетики,
- не переутомляйтесь, избегайте стрессов,
- питайтесь легко и сбалансированно,
- больше гуляйте и проветривайте помещение,
- контролируйте давление, особенно если есть хронические болезни.