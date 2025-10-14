Ключевые моменты:

14 октября ученые прогнозируют слабую магнитную бурю с К-индексом 3. Это безопасный уровень воздействия для большинства людей.

Но метеозависимые люди могут ощущать головные боли, раздражительность, скачки давления и упадок сил.

Что такое магнитные бури и откуда они берутся

Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщает, что во вторник, 14 октября, ожидается уровень солнечной активности с К-индексом 3. Это считается низким уровнем (зелёная зона) и вряд ли повлияет на технологии или энергосети.

Магнитные бури — это результат активности на Солнце. Там происходят вспышки и выбросы солнечной массы, которые отправляют в космос потоки заряженных частиц. Когда эти частицы достигают Земли и взаимодействуют с её магнитным полем, возникает геомагнитное возмущение.

Обычно это вызывает полярные сияния, но также может приводить к сбоям в работе спутников, радиосвязи и даже электросетей.

Как магнитные бури могут повлиять на здоровье

Однако даже слабые солнечные вспышки могут вызывать у некоторых людей неприятные симптомы:

головная боль и головокружение

быстрая утомляемость и сонливость

скачки давления

раздражительность и снижение концентрации

нарушение сна

В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники, пожилые и метеозависимые люди.

Как снизить влияние магнитных бурь на организм

Медики рекомендуют простые, но эффективные меры: