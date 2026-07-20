Ключевые моменты:
- В Одессе водительница на BMW без номерных знаков заехала на пляж и не смогла выехать обратно.
- Не сумев вытащить авто самостоятельно, женщина просто бросила иномарку у моря и ушла.
- Патрульные помогли эвакуировать машину и выписали нарушительнице админштрафы.
Куда привел навигатор: история одного «пляжного» заезда
Утром 20 июля одесские патрульные полицейские во время патрулирования побережья обнаружили неожиданную находку — прямо на территории одного из городских пляжей в песке «отдыхал» автомобиль BMW без номерных знаков.
Инспекторы быстро установили владелицу машины и связались с ней. Женщина пояснила, что якобы просто не увидела дорожный знак 5.36 «Пешеходная зона» и спокойно свернула к морю. Когда же она поняла, что заехала не туда, и попыталась развернуться — колеса иномарки намертво увязли в мягком песке.
Поняв, что своими силами выбраться не выйдет, водительница решила оставить авто на пляже и отправилась искать помощь.
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Патрульные помогли вытащить застрявшую иномарку из пляжной зоны, но прощать такую рассеянность не стали. На любительницу пляжных поездок составили сразу два административных протокола:
- По ч. 1 ст. 122 КУоАП — за нарушение требований дорожных знаков;
- По ч. 1 ст. 121-3 КУоАП — за управление или эксплуатацию авто без номерных знаков.
В полиции в очередной раз напоминают: дорожные знаки стоят не для красоты, а для безопасности. Перед тем как нажимать на газ, водителям стоит внимательно смотреть на дорогу.
Напомним, в Одессе рассматривают возможность оборудовать 11 наземных пешеходных переходов рядом с существующими подземными. По замыслу городских властей, это должно сделать передвижение по городу более удобным для людей с инвалидностью и других маломобильных жителей.