Ключевые моменты:

В Одессе обсудили новые инициативы по развитию туризма и поддержке гостинично-ресторанного бизнеса.

Город будет компенсировать до 100 тыс. грн расходов на участие в выставках и ярмарках, а также до 20 тыс. грн на сертификацию услуг.

В Одессе планируют внедрить единый туристический билет, который может объединить общественный транспорт, музеи, театры, рестораны и другие туристические объекты.

Также готовится система электронной уплаты туристического сбора, которая упростит учет и расчеты.

Несмотря на войну и регулярные обстрелы, Одесса продолжает принимать туристов, которым приходится учитывать ситуацию с безопасностью во время отдыха.

Одесса готовит новый туристический проект

В Одессе состоялась встреча представителей городской власти и предпринимателей гостинично-ресторанной сферы, посвященная поддержке бизнеса и развитию туристической отрасли.

В ходе встречи представителям сферы гостеприимства презентовали 13 городских программ поддержки бизнеса. Наибольший интерес вызвала возможность получить беспроцентный кредит в размере до 3 млн гривен сроком на два года.

Кроме того, городские власти предлагают компенсацию расходов на участие в выставках и ярмарках — до 100 тысяч гривен, а также до 20 тысяч гривен на прохождение сертификации услуг. Предпринимателям также представили систему автоматизированной уплаты туристического сбора, которая должна перевести учет и расчеты в электронный формат, сделав их быстрее и прозрачнее.

Среди инициатив, которые обсуждали участники встречи, было создание единого туристического билета. Предполагается, что он объединит в одном продукте доступ к общественному транспорту, музеям, театрам, ресторанам и другим туристическим объектам города. В мэрии сообщили, что эта идея уже находится в стадии проработки.

Добавим, что мировая практика использования единого туристического билета предполагает покупку карты на определенный срок — например, на 24, 48 или 72 часа либо на несколько дней. После активации турист получает возможность пользоваться всеми услугами, входящими в пакет. Например, приехав в город на выходные, он может:

бесплатно пользоваться общественным транспортом;

посетить несколько музеев;

получить скидку в ресторане;

воспользоваться экскурсией.

Как правило, такой вариант обходится дешевле, чем оплачивать каждую услугу отдельно, что делает его привлекательным для гостей города.

Напомним, несмотря на регулярные российские обстрелы, Одесса продолжает принимать туристов из разных регионов Украины. Часть отдыхающих во время воздушных тревог не спускается в укрытия, другие планируют прогулки только после отбоя. Туристы признаются, что полностью расслабиться во время отдыха уже невозможно — даже на пляже приходится постоянно следить за сигналами воздушной тревоги и быть готовыми изменить свои планы.