Ключевые моменты:

Однокомнатные квартиры в Одессе подорожали на 2-4%, двухкомнатные – до 6% в зависимости от района.

Аренда за полгода выросла на 26% для однокомнатных и на 28% для двухкомнатных квартир.

Самые дорогие дома и аренда традиционно остаются в Приморском районе.

Согласно исследованию платформы OLX, в первом полугодии 2026 года спрос на покупку и аренду жилья в Украине продолжил расти. Одесса при этом сохранила статус одного из самых дорогих городов страны.

На вторичном рынке стоимость однокомнатных квартир выросла во всех районах города – от 2% до 4%. Двухкомнатные квартиры подорожали в трех из четырех районов, а самый заметный рост – на 6% – зафиксировали в Пересыпском районе.

Покупатели все чаще интересуются и частными домами. За полгода количество объявлений об их продаже увеличилось на 15%, а число откликов – на 24%. Самые дорогие дома традиционно находятся в Приморском районе, где медианная стоимость превышает 284 тысячи долларов.

Еще быстрее дорожает аренда. За шесть месяцев медианная стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 26%, двухкомнатных – на 28%. Наиболее заметный рост цен отмечен в Приморском и Киевском районах.

В сегменте аренды частных домов Одесса стала лидером по разнице цен между районами. Если в Хаджибейском районе медианная стоимость аренды составляет около 10 тысяч гривен в месяц, то в Приморском – почти 58 тысяч гривен.

Кроме того, Одесская область вошла в число регионов-лидеров по количеству использованных внутренне перемещенными лицами жилищных ваучеров.

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