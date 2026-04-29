Лавандовый бум в Доброславе
По информации главы громады Доброслав Людмилы Прокопечко, активно готовятся к новому сезону лаванды. Ведь скоро парки, скверы, улицы наполнятся фиолетовым цветом и знакомым ароматом, который ассоциируется с Доброславом.
К слову, в этом году проект озеленения будет реализован благодаря подарку от местного бизнеса. Владельцы аграрной компании бесплатно предоставили кусты лаванды со своего поля, чтобы посадить их в парках, скверах, на улицах громады.
В целом лавандовые клумбы и дорожки планируют создать по всей территории, чтобы цветущие зоны украсили как центр, так и периферийные села.
Чтобы растения быстрее прижились, приглашают жителей на волонтерскую высадку. Достаточно иметь время, перчатки и энтузиазм, чтобы сделать громаду более красивой.
Следует отметить, что Доброслав уже давно стал туристическим магнитом. Поселок известен ухоженными улицами, зелеными зонами и оригинальными инициативами. А лаванда прибавит локацию сезонной изюминки. К слову, населенный пункт расположен в 44 км от Одессы, поэтому стоит посетить Доброслав для прогулки и нескольких ярких фотографий.
Источник: УСІ