В Одесской области 22 марта действуют экстренные отключения света.

Жителей просят проверять обновление.

В воскресенье, 22 марта, в Одессе возможны внезапные экстренные отключения электроэнергии без предупреждения.

ДТЭК уточняет: стабилизационные отключения в части области активируют только по команде Укрэнерго и только там, где разрешает техническое состояние сетей.

Для Одессы и части Одесского района, а также для отдельных районных центров области характерны экстренные отключения вне графика — свет выключают неожиданно.

Напомним, Одесская область остается одним из самых проблемных регионов Украины по электроэнергии. После серии массированных атак на энергетическую инфраструктуру система работает с ограничениями, а сети не выдерживают полных нагрузок.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Проверить актуальные данные можно:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

