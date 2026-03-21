Ключевые моменты:
- В Одесской области 22 марта действуют экстренные отключения света.
- Жителей просят проверять обновление.
В воскресенье, 22 марта, в Одессе возможны внезапные экстренные отключения электроэнергии без предупреждения.
ДТЭК уточняет: стабилизационные отключения в части области активируют только по команде Укрэнерго и только там, где разрешает техническое состояние сетей.
Для Одессы и части Одесского района, а также для отдельных районных центров области характерны экстренные отключения вне графика — свет выключают неожиданно.
Напомним, Одесская область остается одним из самых проблемных регионов Украины по электроэнергии. После серии массированных атак на энергетическую инфраструктуру система работает с ограничениями, а сети не выдерживают полных нагрузок.
Как узнать, когда появится электроэнергия
Проверить актуальные данные можно:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
