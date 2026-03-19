Ключевые моменты:

Двойные счета возникают из-за конфликтов между ЖКСами и управляющими компаниями;

Повторная оплата уже оплаченных услуг является незаконной;

Жителям советуют платить только по действующему договору и требовать перерасчет у другой стороны в случае двойных начислений.

Две платежки за коммуналку: по какой платить

О том, как решить проблему двух платежек и спокойно оплачивать коммунальные услуги только одной стороне — ЖКС или управляющей компании, Ольга Квасницкая, депутат Одесского городского совета, рассказала в видео, которое опубликовала на своей странице в Facebook.

На записи она сообщила, что по поводу двойных начислений ЖКС «Фонтанский» и УК «Сервис Плюс» к ней обратилась пенсионерка Марина.

Женщина исправно оплачивала услугу по содержанию дома и придомовой территории управляющей компании. В то же время ЖКС, пришедший на смену «Сервис Плюс», выставил долги за тот же период.

— Это незаконно. Ни в коем случае не нужно платить повторно, — подчеркивает Ольга Квасницкая. — У вас всё оплачено.

Далее депутат раскрыла юридическую сторону ситуации. По её словам, основанием для начисления коммунальных платежей может быть только договор, подписанный совладельцами дома с управляющей компанией в соответствии с протоколом общего собрания.

Если такой документ действительно был подписан, сначала необходимо обратиться в УК «Сервис Плюс» и получить официальную справку о том, что услуги за спорный период были оплачены.

С полученным документом следует обратиться в ЖКС для проведения перерасчета.

— Коммунальный сервис не имеет права создавать проблемы жителям. Его руководство обязано разъяснить ситуацию, — подчеркивает депутат. — И на основании такой справки сделать перерасчет, а не «рисовать» задолженность, которой у людей нет.

Если же в ЖКС откажут в перерасчете и, по словам Квасницкой, начнут рассказывать выдумки о его невозможности, необходимо обращаться за правовой помощью.

Депутат заявляет, что готова лично сопровождать сложные случаи и участвовать в переговорах жителей с ЖКС — особенно если речь идет об одиноких пенсионерах. При необходимости она готова выступать адвокатом в судебных спорах с коммунальными службами. Ольга Квасницкая — кандидат юридических наук по специальности: хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право.

Для решения спорных ситуаций и незаконных начислений депутат предлагает обращаться за юридической помощью напрямую к ней по телефону 0972133873.

Что касается позиции редакции, мы не думаем, что такие судебные разбирательства будут простыми и быстрыми. В то же время долги перед ЖКС становятся препятствием для получения жилищных субсидий малообеспеченными гражданами.

Надеемся, у Марины всё получится. Мы же будем следить за развитием событий.

