Новости Одессы и Одесской области

У берегов Одессы унесло в море семью на матрасе – чем все закончилось

У берегов Одессы унесло в море семью на матрасе – чем все закончилось

В Одессе военные моряки спасли семью, которую унесло в открытое море на надувном матрасе.

Об этом рассказали в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

По информации военных, семью из четырех человек, в числе которых был ребенок, отнесло на надувном плавсредстве на расстояние более двух морских миль от побережья Одесщины.

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Военные моряки обнаружили пострадавших, помогли подняться на борт, предоставили необходимую помощь и доставили в безопасное место на суше.

«К сожалению, подобные случаи не такая уж редкость, особенно в курортный сезон. В очередной раз напоминаем – на побережье Черного моря сохраняется повышенная минная опасность, вследствие развязанной россии войны к берегу может прибить не только морские мины, но и другие, часто малозаметные взрывоопасные предметы. Призываем граждан организовывать свой отдых на море с учетом указанного и исключительно на проверенных и разрешенных для посещения участках побережья, где организовано дежурство спасательных служб», – напоминают военные.

Как сообщалось, в июне военные моряки спасли в акватории Черного моря мужчину, унесенного в открытое море на надувном круге.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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