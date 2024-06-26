В центре Одессы обрушился балкон (фото)

В центре Одессы обрушился балкон (фото)

В Одессе – очередной, если можно так выразиться, «грох»: сегодня днем, 26 июня, в самом историческом центре города, на Большой Арнаутской, 107, обрушилась часть балкона.

Невольным свидетелем происшествия стал постоянный автор «Одесской жизни» Валерий Боянжу. Вот как выглядит место обрушения:

Обрушился балкон на Большой Арнаутской

На Большой Арнаутской в Одессе упала часть балкона

Последствия обрушения в центре Одессы

Упала часть балкона в Одессе

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К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших.

А вот в мае этого года в результате обвала лепнины старого дома на улице Канатной пострадала женщина. Редакция «Одесской жизни» продолжает поиски пострадавшей, чтобы защитить ее интересы.

Напоминаем: женщина, пострадавшая на Канатной 31 мая 2024 года, либо знающие ее люди могут связаться с редакцией «Одесской жизни» по телефонам (048) 734-22-77, (048) 748-02-99 или по адресу редакции: ул. Маршала Говорова, 2, офис 314.

Фото Валерия Боянжу

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