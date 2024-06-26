В центре Одессы обрушился балкон (фото)

Невольным свидетелем происшествия стал постоянный автор «Одесской жизни» Валерий Боянжу. Вот как выглядит место обрушения:

К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших.

А вот в мае этого года в результате обвала лепнины старого дома на улице Канатной пострадала женщина. Редакция «Одесской жизни» продолжает поиски пострадавшей, чтобы защитить ее интересы.

Напоминаем: женщина, пострадавшая на Канатной 31 мая 2024 года, либо знающие ее люди могут связаться с редакцией «Одесской жизни» по телефонам (048) 734-22-77, (048) 748-02-99 или по адресу редакции: ул. Маршала Говорова, 2, офис 314.

Фото Валерия Боянжу