В центре Одессы обрушился балкон (фото)

В Одессе – очередной, если можно так выразиться, «грох»: сегодня днем, 26 июня, в самом историческом центре города, на Большой Арнаутской, 107, обрушилась часть балкона.
Невольным свидетелем происшествия стал постоянный автор «Одесской жизни» Валерий Боянжу. Вот как выглядит место обрушения:
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К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших.
А вот в мае этого года в результате обвала лепнины старого дома на улице Канатной пострадала женщина. Редакция «Одесской жизни» продолжает поиски пострадавшей, чтобы защитить ее интересы.
Напоминаем: женщина, пострадавшая на Канатной 31 мая 2024 года, либо знающие ее люди могут связаться с редакцией «Одесской жизни» по телефонам (048) 734-22-77, (048) 748-02-99 или по адресу редакции: ул. Маршала Говорова, 2, офис 314.
Фото Валерия Боянжу