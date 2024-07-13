В Одессе обрушился старый аварийный жилой дом (фото)

В Одессе новый «домогрох»: на этот раз пострадал старый двухэтажный дом, расположенный по адресу: 1-й Бассейный переулок, 16, недалеко от консервного завода на Водопроводной улице. Этот дом давно считался аварийным.
Как пишут местные Телеграм-каналы, в доме обрушился второй этаж. В результате повреждены две квартиры, без жилья остались 5 человек.
Сообщается, что обвал произошел еще ранним утром пятницы, 12 июля, тем не менее официальные комментарии от мэрии на данный момент отсутствуют.
Читайте также: В центре Одессы обрушился балкон (фото)
По словам жильцов, место происшествия огородили лентой, но временное жилье пострадавшим не предлагали.
«Нам порекомендовали искать друзей или родственников, у которых мы сможем ночевать. Временное жилье от города не предлагали. Сказали, что может быть смогут нам помочь, но нужно подождать. Мы просидели у развалин целый день, кажется о нас забыли», – рассказала местная жительница.
Этот дом был признан аварийно-опасным еще в 1983 году, и уже неоднократно обрушивался, а сейчас, вероятно, не подлежит ремонту.
Напомним, в мае этого года в результате обвала лепнины старого дома на улице Канатной пострадала женщина. Редакция «Одесской жизни» продолжает поиски пострадавшей, чтобы защитить ее интересы.
Еще по теме: В Одессе произошел обвал стены самой известной больницы — памятника архитектуры (фоторепортаж).