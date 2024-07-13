В Одессе обрушился старый аварийный жилой дом (фото)

Как пишут местные Телеграм-каналы, в доме обрушился второй этаж. В результате повреждены две квартиры, без жилья остались 5 человек.

Сообщается, что обвал произошел еще ранним утром пятницы, 12 июля, тем не менее официальные комментарии от мэрии на данный момент отсутствуют.

По словам жильцов, место происшествия огородили лентой, но временное жилье пострадавшим не предлагали.

«Нам порекомендовали искать друзей или родственников, у которых мы сможем ночевать. Временное жилье от города не предлагали. Сказали, что может быть смогут нам помочь, но нужно подождать. Мы просидели у развалин целый день, кажется о нас забыли», – рассказала местная жительница.

Этот дом был признан аварийно-опасным еще в 1983 году, и уже неоднократно обрушивался, а сейчас, вероятно, не подлежит ремонту.

Напомним, в мае этого года в результате обвала лепнины старого дома на улице Канатной пострадала женщина. Редакция «Одесской жизни» продолжает поиски пострадавшей, чтобы защитить ее интересы.

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