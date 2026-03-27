В ночь на 28 марта в Одессе и пригороде прозвучала воздушная тревога и серия взрывов.

ПВО отражает атаку ударных дронов («шахедов»).

В акватории Черного моря зафиксирована новая группа БпЛА, движущихся низко в сторону Одессы.

Местных жителей призывают не покидать укрытий и быть максимально осторожными.

Как сообщили в Воздушных силах, вражеские БпЛА взяли курс на Одессу/Черноморск.

Сначала мониторинговые каналы сообщили об угрозе для Пивденного и Чабанки, после – для Фонтанки и Поселка Котовского. Но уже спустя несколько минут стало известно и об угрозе для жителей Таирова и Черемушек, а также Аркадии и центра Одессы.

После серии взрывов наступило затишье – предварительно часть «шахедов» удалось сбить. Тем не менее, окончательно угроза еще не миновала – в акватории Черного моря зафиксировали новую группу ударных дронов. Предварительно, они также взяли курс на Одессу, причем идут довольно низко.

«С моря в сторону города направляются около 10 БпЛА. Будьте максимально осторожны», «Лиманка/Черноморск внимательно», «Их еще больше стало… до 15», «В сторону 411 летят», – пишут местные Телеграм-каналы.

Не покидайте укрытий!

Происходящее прокомментимровал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Массированная атака «шахедов» на город. Предварительно есть разрушение жилищного сектора и инфраструктуры», – написал он в соцсетях.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

По информации Телеграм-каналов, есть «прилет» в жилой дом в Приморском районе города. На месте разгорается пожар. Подробности пока неизвестны.