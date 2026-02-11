Ключевые моменты:

Изменены правила концессии двух терминалов в порту Черноморск.

Инвесторы смогут подать заявки на участие до 22 марта 2026 года.

Конкурс проходит при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Концессия терминалов порта Черноморск: новые условия конкурса

Министерство развития громад и территорий Украины пересмотрело правила конкурса, по которому частная компания сможет управлять двумя терминалами в порту Черноморск.

Речь идет о концессии. Это форма сотрудничества, при которой порт остается в государственной собственности, но его управление на определенный срок передают частной компании. Бизнес обязуется инвестировать средства, модернизировать и развивать терминалы, а государство при этом контролирует выполнение условий договора.

Из-за обновления условий конкурса потенциальным инвесторам дали дополнительное время на подготовку документов. Подать заявку на участие в отборе можно до 22 марта 2026 года.

Также продлен срок подачи документов для предварительной проверки компаний — до 4 марта 2026 года.

Отмечается, что запуск открытого и прозрачного концессионного конкурса по контейнерному терминалу в порту Черноморск поддерживает Европейский банк реконструкции и развития. Ожидается, что это поможет привлечь международных инвесторов и обеспечить честную конкуренцию.

Напомним, проект должен стать крупнейшей инвестицией в истории украинских портов. Его масштаб — сотни миллионов долларов в модернизацию причалов и оборудования, более 1,1 миллиарда долларов поступлений в бюджеты в течение сорока лет и более тысячи рабочих мест с гарантиями для людей.

Читайте также: Рекорд вопреки обстрелам: как порт «Черноморск» работает сегодня