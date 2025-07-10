Как сообщает пресс-служба энергетической компании, награды получили:
- Владислав Шелестюк, инженер Измаильского участка центра по обслуживанию релейной защиты, награжден ценным подарком Кабинета Министров Украины;
- Александр Бердышев, руководитель подразделения по эксплуатации высоковольтного учета, получил грамоту Министерства энергетики Украины;
- Юрий Федоров, ведущий инженер Измаильского региона электрических сетей, награжден благодарностью Одесской областной военной администрации.
«Наши энергетики ежедневно работают в сложных и опасных условиях, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Эти награды – признание силы духа, выдержки и профессионализма наших коллег», – отмечают в ДТЭК.
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