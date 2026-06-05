Ключевые моменты:

В 2027 году количество обязательных предметов на НМТ предлагают сократить до двух.

Математику могут исключить из числа обязательных предметов.

Министерство образования заявило, что не поддерживает такую инициативу.

НМТ-2027: какие изменения предлагают для поступления

Изменения предлагает новый законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде. О них рассказала глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

Согласно инициативе, будущие абитуриенты будут сдавать два обязательных предмета — украинский язык и историю Украины — и еще один предмет смогут выбирать самостоятельно. Если документ примут, математика перестанет быть обязательной частью тестирования для всех выпускников.

Авторы инициативы объясняют это желанием сделать поступление в украинские университеты более доступным и уменьшить отток выпускников за границу.

Почему вокруг математики началась дискуссия

Идея сразу вызвала споры среди представителей образовательной сферы. Руководитель департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак публично выступил против отмены обязательной математики.

«Математика — это прежде всего образ мышления. Она учит анализировать, искать закономерности, принимать решения на основе фактов, а не эмоций», — считает чиновник.

По его мнению, речь идет не просто об одном школьном предмете, а о том, какими навыками будут обладать будущие специалисты независимо от профессии.

«Любовь к литературе не мешает понимать математику. Знание истории не противоречит логическому мышлению», — отметил он.

При этом Лончак считает, что менять стоит не только перечень предметов, но и сам формат тестирования.

«Сегодняшний формат слишком изнуряющий для выпускников. Стоит рассмотреть проведение тестирования в течение двух дней», — предложил он.

Позиция МОН: математику хотят оставить обязательной

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что правительство уже подало в парламент собственый законопроект и менять действующую модель не планирует.

«Правительство подало законопроект об условиях поступления на 2027 год, он соответствует тем условиям, которые есть сейчас… Альтернативный законопроект мы категорически не поддерживаем», — подчеркнул министр.

Министр добавил, что в 2026 году НМТ проходит по действующей модели: украинский язык, математика, история Украины и еще один предмет на выбор — иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

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