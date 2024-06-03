В Одессе военные за зарплату как на «передовой» строили частный дом: кого подозревают

В Одессе военные за зарплату как на «передовой» строили частный дом: кого подозревают

В Одесской области спецслужбы разоблачили командующего регионального управления сил территориальной обороны «Юг», который заставлял подчиненных строить себе частный дом. 

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что командующий регионального управления ТрО «Юг» привлек трех военнослужащих к строительству своего дома еще в 2023 году. Они более года строили дом для начальника, получая при этом доплаты якобы за выполнение боевых задач на передовой.

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Командующему сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, причинившем существенный вред в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

В Одесской области командующий ТРО привлек бойцов на строительство дома

Военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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Фото — ГБР

 

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