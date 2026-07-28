Ключевые моменты:

Инцидент произошел около 08:00 во дворе дома на улице Семена Палия.

Взрыв прогремел сразу после того, как водитель завел внедорожник и начал движение.

49-летний мужчина получил ранения, медики оказали ему помощь на месте.

Взрыв автомобиля на Семена Палия: что произошло

О чрезвычайном происшествии в полицию сообщила супруга пострадавшего. По предварительным данным правоохранителей, детонация произошла в момент, когда 49-летний одессит завел двигатель своего кроссовера и тронулся с места.

В результате взрыва водитель получил травмы различной степени тяжести. Находившиеся поблизости медики осмотрели мужчину и оказали ему необходимую медицинскую помощь на месте события.

Сейчас во дворе многоэтажки продолжают работать следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники Главного управления Нацполиции в Одесской области. Полицейские устанавливают тип взрывного устройства, причины детонации и все обстоятельства инцидента.

Правовая квалификация событию будет предоставлена после завершения первоочередных следственных и осмотровых действий.

По данным местных телеграм-каналов, пострадавший автомобиль BMW X5 по предварительным данным, принадлежит военному.

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