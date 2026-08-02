Ключевые моменты:
- Здание ЦУМа в центре Одессы выставили на продажу через Prozorro.Продажи.
- Общая площадь объекта – 12 477,8 кв. м.
- Сейчас помещения используются как торговый центр.
- Аукцион связан с процедурой банкротства владельца объекта.
В системе «Prozorro.Продажи» появился лот и информация об условиях продажи нежилого имущественного комплекса в центре Одессы – здания ЦУМа на улице Итальянской (бывшей Пушкинской), 72.
Согласно информации в объявлении, площадь объекта составляет 12 477,8 квадратных метров. Основная часть комплекса – здание универмага, которое сейчас используется как торговый центр с торговыми и складскими помещениями.
В описании лота отмечается, что объект расположен в центральной части города, имеет инженерные коммуникации и необходимые подъездные пути.
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При этом в документации указано, что фактический состав комплекса отличается от старых данных в реестрах: часть вспомогательных сооружений, которые ранее значились в документах, сейчас отсутствует. Фактически сохранилось основное здание универмага, которое и определяет общую площадь объекта.
Продажа проводится в рамках процедуры банкротства ООО «Укрбудспецтех».
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