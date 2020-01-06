Трудовые книжки отменят: что будет со стажем?

Советует специалист: как помочь щитовидке без лекарств? Для нормальной работы щитовидной железе необходимы йод, тирозин и аминокислоты. Если этих веществ в организме по какой-то причине не хватает, то железа увеличивается, нарушаются ее функции. Человек становится возбужденным, нервным. Учащается сердцебиение, а в горле словно комочек появляется, будто что-то мешает глотать. Помочь щитовидке наладить свои функции могут природные лекарства. ПОДРОБНЕЕ

Будьте здоровы: что такое фантомные боли и как с ними справиться? Бывает так, что человек, лишившись руки или ноги, продолжает испытывать болевые ощущения в утраченной части тела. Такие боли называются фантомными, но могут доставлять вполне реальный и довольно сильный дискомфорт. Отчего возникают боли-фантомы и как с ними бороться, рассказала врач-невропатолог высшей категории Наталья Гомоненко. ПОДРОБНЕЕ

Сам себе психолог: как научиться жить сегодняшним днем? Вы когда-нибудь замечали, что, находясь в комфортном месте и в отличном расположении духа, чувствуете себя абсолютно счастливым человеком? Но этих мыслей хватает ровно на несколько минут. Потом в голову лезут нехорошие воспоминания или тревога за кого-то. Настроение тут же портится. На смену хорошему расположению духа приходят либо депрессия от воспоминаний, либо переживания за будущее. Вся проблема в том, что мы не умеем жить сегодняшним днем. Быть в нем счастливыми и довольными собой. А между тем психологи все чаще говорят: «Стыдно быть несчастливым, ведь у нас все для этого есть». ПОДРОБНЕЕ