Трудовые книжки отменят: что будет со стажем?

В правительстве недавно в очередной раз заговорили о намерении отменить трудовые книжки. Стоит ли опасаться будущим пенсионерам, что они в таком случае могут остаться без стажа? Сразу ответим, что не стоит. Конечно, это тема многогранная и касается не только будущих пенсионеров. Но постараемся осветить вопрос подтверждения стажа.
О взносах и реестре
Что предлагается? Если у человека не будет бумажной трудовой книжки, то все данные о его стаже можно будет получить из системы персонифицированного учета. Фактически эта система действует в Украине уже 20 лет и напрямую используется при назначении пенсий. В частности, страховой стаж начиная с 2004 года подтверждается не только трудовой книжкой, но и данными об уплате страховых взносов. И в связи с этим данные об уплате страховых взносов играют решающую роль. Даже если запись о работе в трудовой книжке есть, но данных об уплате взносов за периоды работы после 2003 года нет, то в стаж такой период работы не засчитают.
Сейчас заявитель при назначении пенсии предоставляет трудовую книжку, а работники Пенсионного фонда сверяют сведения о его стаже с данными из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Получается, что необходимость подавать трудовую книжку для подтверждения стажа после 2003 года отсутствует, ведь все равно он подтверждается данными об уплате взносов. К слову, заработная плата для назначения пенсии берется по данным персонифицированного учета начиная с 1 июля 2000 года. С тех пор все работодатели обязаны подавать отчетность за своих работников, формируя огромную базу данных. В свою очередь органы Пенсионного фонда имеют доступ к этим данным и используют их при назначении пенсий.
Важна сумма накоплений
Сейчас фактически речь идет о том, чтобы указанную систему усовершенствовать. В реестре планируют указывать данные не только о месте работы, зарплате и уплате взносов, но и данные об учебе, должности и т.п. Уже сейчас там, кроме прочего, содержатся сведения о видах специального стажа, требуемого для назначения пенсии на льготных условиях. В будущем все это позволит назначать пенсию при минимальном наборе документов или даже вообще без обращения заявителя в Пенсионный фонд.
Конечно, на практике может возникнуть множество нюансов, но в будущем такой системе место есть. Тем более что многие страны уже перешли на более современную пенсионную систему. Например, в США трудовых книжек вообще нет. Постепенно от них отказались и в странах Европы. В Германии, Италии, Австрии и Франции используется трудовая карточка, которую работник может предоставить работодателю лишь по своему усмотрению. В Прибалтике уже давно распрощались с трудовыми. А в России от трудовых книжек планируют отказаться в 2021 году.
Стоит при этом учитывать, что в некоторых странах, особенно развитых, существует многоуровневая пенсионная система. Так, кроме государственных пенсий, действует еще накопительная система и добровольное пенсионное страхование. У каждого пенсионера при такой системе есть свой индивидуальный счет, на который в течение жизни поступают отчисления. То есть главную роль играет не количество отработанных лет, а сумма накоплений. А для подтверждения данных о накоплениях трудовая книжка, естественно, не требуется. Такие данные берут, например, из похожих систем персонификации или в налоговых органах.
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В Украине введение накопительной пенсионной системы пока постоянно откладывается. Даже если ее введут, то хоть какую-то пользу от нее можно будет ощутить не менее чем через десять лет. Если же отменят трудовые книжки, то с этим просто придется смириться, независимо от того, кто и как к этому относится. Это веяние времени и будущие поколения к этому легко привыкнут.
Забыть о трудовых сразу не получится
Пока речь не идет о том, что трудовые книжки отменят сразу и бесповоротно. В любом случае стаж до 2004 года, а тем более до 2000 года, все еще будет подтверждаться на основании бумажных документов. Хотя соответствующие проекты предполагают, что сведения о стаже из трудовой книжки за более ранние периоды можно будет тоже внести в электронный реестр наравне с данными о работе после 2000 года.
Автор – независимый консультант Сергей Коробкин
Фото: images.aif.ru
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