«Трудовые книжки уйдут в историю»: их отменит правительство

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил о старте работы по отмене обязательных трудовых книжек. Для этого планируется принять соответствующие законопроект и акты правительства. Существуют разные мнения, готова ли Украина попрощаться с бумажными носителями данных о трудовой деятельности и сделать шаг к «цифровому» государству. «Одесская жизнь» изучила аргументы.
На пути к государству в смартфоне
По словам Дмитрия Дубилета, сегодня в Украине не редкость ситуация, когда государство требует документы только потому, что так было принято в прошлом веке. Изменить такой уклад и призвана реформа.
Согласно предложению, украинцы теперь не должны будут при найме на работу предоставлять на предприятие свою трудовую книжку. А работодателям не нужно будет ее проверять или сохранять.
– Государство уже год назад сделало шаг в этом направлении, обязав все предприятия подавать прием на работу и перемещения внутри предприятия по государственным классификаторам в отчете ЕСВ. Таким образом, фактически уже организована электронная трудовая книжка, хранящаяся на серверах государства, – считает специалист экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин.
Главное о реформе
Дмитрий Дубилет рассказал об основных шагах по отмене трудовых и раскрыл детали предстоящей реформы:
В электронных реестрах государства есть данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные.
Те, у кого есть трудовой стаж до 2000 года, получат возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или через работодателя.
Граждане смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в Интернете — из официальных реестров. Гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться электронной цифровой подписью. Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.
При этом, запрещать трудовые книжки никто не будет. При желании можно будет просить своего работодателя сделать в ней записи и поставить штампы.
«Но ни вы, ни работодатель теперь не обязаны это делать», – подчеркнул министр Кабинета министров.
Предприниматели — за, но есть вопросы
Намерение отменить бумажные трудовые в бизнес-среде встретили с энтузиазмом.
– Мы давно просили сделать трудовые книжки хотя бы не обязательными. Это не соответствует современным реалиям. Сейчас это рудимент советской истории. Трудовая книжка не несет четкой информации, которая не требует проверки, – отметил руководитель департамента представительства интересов компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации Игорь Гоцик.
При этом, по мнению ряда экспертов, электронный реестр не дает гарантий в достоверности сведений о трудовом стаже до 2000 года.
«Не ясно, кто будет проверять достоверность внесенных работником данных – к примеру, если фирма, в которой он работал, уже прекратила существование», – пишут пользователи соцсетей.
И интересуются: «В данном реестре (я так понимаю, данные тянут из реестра пенсионного фонда) не учтен трудовой стаж учебы в учебных заведениях, каким образом его туда можно внести?»
По оценке министра Кабмина, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн. ежегодно. Но ряд пользователей соцсетей выражают обеспокоенность судьбой работников отделов кадров — мол, они будут невостребованны: «А что делать с социальной группой «Галина Степановна — кадровик»? Куда им идти перекладывать бумажки? Что им заполнять и штамповать? Подумайте о них!»
Также в комментариях украинцы высказывали опасения о таком способе хранения информации: «Все хорошо, кроме одного. Как гарантировать сохранность данных в случае глобального сбоя или кибератак. Это слишком серьезная информация, чтобы хранить ее только в электронном виде».
Тем не менее, в планах у Правительства — перевести в электронный вид весь документооборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок и увольнений.
Фото: sobitie.com.ua