Вопрос-ответ: о работниках неприбыльных предприятий и волонтерах

«Я глава неприбыльного предприятия. Такой статус мне предложили оформить в Пенсионном фонде (ПФ) в 2004 году. Сказали, что тогда и им, и мне не надо будет возиться с отчетами. Неприбыльное предприятие работало до 2014 года, когда исчезли все заказы и я вынужден был его законсервировать. В СМИ писали, что с 2020-го пенсия будет пересчитана в зависимости от рабочего стажа. Рабочий стаж у меня 56 лет, но страховой на 10 лет меньше, так как я не получал зарплату на неприбыльном предприятии. В таком же положении оказываются и волонтеры. Кто и как думает решить эту коллизию с трудовым и страховым стажем? Владимир Сиротенко, письмо получено по электронной почте»

О зачете стажа до 1 января 2004 года…

Расчет пенсии всегда зависел от количества стажа. Если до 2004 года использовалось понятие «трудовой стаж», то с 2004 года принято использовать понятие «страховой стаж». Это связано с вступлением в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Согласно названному закону, страховой стаж – это период, за который уплачены страховые взносы в полном объеме. Подтверждается такой стаж данными персонифицированного учета. Если данные об уплате взносов за периоды работы после 1 января 2004 года отсутствуют, то такие периоды в стаж не засчитывают. При этом законом четко очерчен круг лиц, которые подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Выглядит все это вполне справедливо: если человек работал официально, получал «белую» зарплату (а не в конвертах), с которой делались налоговые отчисления, то вполне логично, что соответствующие периоды работы засчитывают в стаж.

…и после 1 января 2004 года

В то же время периоды работы до 2004 года засчитываются в стаж на условиях ранее действовавшего законодательства, то есть на основании бумажных документов о стаже (трудовых книжек, справок с места работы, дипломов об учебе и т.п.). Подтверждать уплату страховых взносов за периоды работы до 2004 года не нужно, хотя в ранее действовавшем Законе Украины «О пенсионном обеспечении» тоже было сказано, что в стаж работы засчитывается любая работа, на которой работник подлежал государственному социальному страхованию. В любом случае при расчете пенсии сейчас учитывается и трудовой стаж, заработанный до 1 января 2004 года, и страховой стаж, приобретенный после указанной даты. Все это можно назвать общим стажем.

К слову, для тех, кто по какой-то причине не подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию, законодательство предусматривает систему добровольного пенсионного страхования. Благодаря такой системе человек может самостоятельно делать отчисления страховых взносов, заключив соответствующий договор с государством. Потому никакой коллизии в этом вопросе мы не усматриваем.

Автор – Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: aplikuj.pl

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.