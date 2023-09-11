Мобилизация «по-новому»: трудовая повинность, призыв ограниченно годных и альтернативная служба

Мобилизация в Украине продолжается. Военное положение в стране продлили до 15 ноября 2023 года. К тому же президент Зеленский заявил о просьбе военных «дать возможность мобилизовать больше». Как планируют изменить правила вручения повесток, кого призовут и можно ли будет от службы в армии отказаться, узнавала «Одесская жизнь».

Военную мобилизацию могут заменить трудовой повинностью?

Вместе с тем в Верховной Раде намерены дать возможность мужчинам отказаться от военной службы. Законопроект №9566 предлагает внести изменения в Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Документ рекомендует мобилизовать только «мотивированных патриотов». А украинцев, которые воевать не хотят, привлекать к выполнению работ, имеющих оборонительный характер.

По словам авторов законопроекта, участники боевых действий обращают внимание на то, что на передовую направляют немотивированных, принудительно мобилизованных граждан, которые на фронте «приносят только лишние проблемы». А предложенные изменения позволят повысить мотивацию защищать страну, снять социальное напряжение, способствовать поддержанию и укреплению экономики и обороноспособности Украины.

То есть — в случае принятия поправок в закон, ТЦК смогут сконцентрироваться на работе с мотивированными патриотами. А другие граждане — без необходимости бежать и прятаться от повесток — будут работать на экономику, а значит, и на обороноспособность страны.

Если законопроект примут, военнообязанные смогут в письменном виде подать заявление в ТЦК об отказе от мобилизации по личным или религиозным убеждениям.

Привлечение граждан к работам оборонного характера возлагается на ТЦК. С военнообязанными, подавшими заявление, будут заключать рабочие контракты на предприятиях оборонного назначения или других секторов экономики. Работать они смогут по месту жительства или — в случае письменного согласия — в других регионах страны. Зарплата контрактников должна быть не меньше минимальной заработной платы.

В то же время законопроект предусматривает, что граждане, которые официально трудоустроены на не менее 0,75 ставки или осуществляют предпринимательскую деятельность, своевременно платят предусмотренные законодательством налоги и сборы, не могут быть привлечены к выполнению работ оборонного характера.

Кого мобилизуют и куда направят?

Общие основы мобилизации регламентируются Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», рядом подзаконных актов, нормирующих порядок действий государственных органов, правами и обязанностями граждан.

Мобилизуют в Украине следующие категории военнообязанных:

годные и ограниченно годные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие или не имеющие военного опыта;

годные и ограниченно годные мужчины от 18 до 25 лет, если они уже проходили срочную службу и находятся в запасе или резерве;

призывники от 18 до 25 лет, не проходившие срочную службу, — на контракт с ВСУ;

снятые и исключенные с военного учета мужчины, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения, — если они не воспользовались правом на отсрочку или не осуждены за тяжкое преступление.

На передовую даже мобилизованных с военным опытом сразу не отправляют. Их направляют в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение трех-четырех недель проходит боевое слаживание — тренировочные мероприятия по обучению согласованным действиям в составе своего подразделения.

Тех, кто не служил, направляют в учебные центры. Обучение должно длиться как минимум месяц, а для сложных специальностей — и более долгий срок.

Могут ли призвать ограниченно годных?

В период военного положения стандарты здоровья военнообязанных достаточно занижены. И, по закону, те, кто не годен к службе в мирное время, может быть ограниченно годен во время войны.

Все мобилизованные обязательно должны пройти медицинский осмотр. Осуществляют его военно-врачебные комиссии (ВВК), которые руководствуются Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Положение регламентирует, в каких случаях военно¬обязанного следует снять с учета, в каких — он способен исполнять свои служебные обязанности, в каких — к военной службе годен ограниченно.

Врачи определяют, где можно служить такому военнослужащему, а где — категорически нельзя. Такое решение должно приниматься с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста, фактически выполняемой работы.

В случае несогласия с заключением военно-врачебной комиссии его можно обжаловать в комиссии высшего уровня или в суде.

Мужчины, признанные ограниченно годными к военной службе, непригодны к службе в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе флота, морской пехоте. Такие военнослужащие могут служить в частях либо подразделениях обеспечения, ТЦК, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Ограниченно годным военнослужащим законодательно запрещено служить в подразделениях, фактически выполняющих наступательные действия. Вместе с тем закон не запрещает им проходить службу в должности делопроизводителя в штабе, находящемся в зоне боевых действий или недалеко от нее. А вот на выполнение работ, связанных с физическим трудом, — обустройством блиндажей, окопов — ограниченно годных направлять не имеют права.

Повестки от дворников и «приводы» по обращению ТЦК

Для того чтобы мобилизация в Украине стала более эффективной, власти собираются изменить правила ее проведения. Нововведения прописаны в законопроекте №9566, зарегистрированном в Верховной Раде.

Документом предлагается изменить правила вручения повесток. Если законопроект примут, их будут иметь право выдавать коммунальщики — дворники, работники управляющих компаний и ЖКСов, управляющие ОСМД, домовладельцы. К тому же эту категорию граждан наделят полномочиями собирать информацию о военно¬обязанных мужчинах и способствовать прибытию граждан по вызову в Территориальные центры комплектования (ТЦК) — то есть военкоматы.

Также законопроект предусматривает изменения в Законе Украины «О национальной полиции». Его авторы предлагают внести в документ пункт, закрепляющий право правоохранительных органов по обращению доставлять в ТЦК граждан, совершивших правонарушения по статьям 210 «Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета» и 210-1 «Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На сегодня нарушение статьи 210-1 влечет наложение штрафа в размере от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, статьи 210 — наложение штрафа в размере от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как уволиться из ВСУ или получить отпуск по состоянию здоровья?

К сожалению, военно-врачебные комиссии проводятся не всегда должным образом. В результате — на передовой оказываются мобилизованные, которые по состоянию здоровья не могут эффективно выполнять боевые задания. Вот только автоматически уволить из ВСУ такого бойца нельзя. Чтобы получить эту возможность, нужно требовать проведения нового медосмотра.

Для этого военнослужащему надо представить своему руководству рапорт об увольнении по состоянию здоровья с документами, подтверждающими основание для этого. Затем бойца обязаны направить на ВВК. После обследования комиссия должна выдать ему справку о состоянии здоровья и, при необходимости, освободить от исполнения служебных обязанностей на срок до 30 календарных дней.

Заключение ВВК направляется в воинскую часть. Если боец признан негодным к воинской службе, немедленно должен быть отдан приказ о его увольнении. Если принято заключение о временной негодности, спустя шесть либо 12 месяцев военнослужащий снова должен пройти ВВК. В этом случае он не уходит в отставку, а увольняется в запас по состоянию здоровья.

Альтернативный вариант — отпуск по состоянию здоровья. Его предоставляют на срок до 30 календарных дней и на такой же период могут продлить. Получить такой отпуск можно, если в части на тот момент отсутствуют не более 30% бойцов той же категории.

Если руководство отказывает в прохождении медкомиссии, противоправные действия можно обжаловать, позвонив на горячие линии Министерства обороны по номерам:

0-800-500-442;

0-800-500-410;

044-454-44-99.



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