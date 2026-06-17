Ключевые моменты:
- Экоинспекторы обнаружили незаконно срубленные липы на территории дендропарка Победы.
- На нарушителей составили админпротокол, материалы дела уже направлены в суд.
- После судебного решения виновникам предъявят официальную претензию для возмещения нанесенного ущерба.
Вырубка деревьев в парке Победы: что произошло
В одесском парке Победы, который является памятником садово-паркового искусства, обнаружили незаконную вырубку лип. Нарушение зафиксировала Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
Поскольку этот объект входит в природно-заповедный фонд Украины и находится под особой защитой государства, любые работы здесь можно проводить только со специальными разрешениями. В данном случае топором махали без каких-либо законных оснований.
Экологи не просто зафиксировали пеньки, но и быстро оформили дело. На виновных составили протокол об административном правонарушении по статье 91 КУоАП (нарушение правил охраны и использования территорий под охраной). Все собранные материалы инспекторы уже передали в суд, который и определит наказание.
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Как только суд вынесет решение, экоинспекция рассчитает точную сумму ущерба и предъявит нарушителям официальную претензию. Им придется полностью оплатить восстановление уничтоженной природы.
Экологи напоминают, что такие заповедные зоны Одессы созданы для сохранения баланса в городской экосистеме, поэтому за каждый незаконно срубленный ствол придется отвечать по закону.