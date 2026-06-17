Ключевые моменты:

Экоинспекторы обнаружили незаконно срубленные липы на территории дендропарка Победы.

На нарушителей составили админпротокол, материалы дела уже направлены в суд.

После судебного решения виновникам предъявят официальную претензию для возмещения нанесенного ущерба.

Вырубка деревьев в парке Победы: что произошло

В одесском парке Победы, который является памятником садово-паркового искусства, обнаружили незаконную вырубку лип. Нарушение зафиксировала Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Поскольку этот объект входит в природно-заповедный фонд Украины и находится под особой защитой государства, любые работы здесь можно проводить только со специальными разрешениями. В данном случае топором махали без каких-либо законных оснований.

Экологи не просто зафиксировали пеньки, но и быстро оформили дело. На виновных составили протокол об административном правонарушении по статье 91 КУоАП (нарушение правил охраны и использования территорий под охраной). Все собранные материалы инспекторы уже передали в суд, который и определит наказание.

Как только суд вынесет решение, экоинспекция рассчитает точную сумму ущерба и предъявит нарушителям официальную претензию. Им придется полностью оплатить восстановление уничтоженной природы.

Экологи напоминают, что такие заповедные зоны Одессы созданы для сохранения баланса в городской экосистеме, поэтому за каждый незаконно срубленный ствол придется отвечать по закону.