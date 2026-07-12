Ключевые моменты:

В Раздельнянском районе обнаружили скрытый могильник из 20 металлических 200-литровых бочек.

В емкостях находится неизвестное пастообразное вещество — по оценкам экспертов, это непригодные ядохимикаты.

Материалы переданы в Одесскую ОВА, которая обязана обеспечить безопасную утилизацию токсичных веществ в течение года.

Детали обнаружения и масштаб угрозы

Опасную свалку зафиксировали еще в апреле 2026 года. После этого по инициативе Госэкоинспекции и старосты Гребениковского старостинского округа Раздельнянская военная администрация создала профильную постоянно действующую комиссию по учету несанкционированных и бесхозных отходов.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В ходе детального обследования территории специалисты выкопали около 20 металлических бочек объемом 200 литров каждая. Внутри емкостей находилось неизвестное пастообразное вещество.

«По предварительным выводам профильных специалистов, обнаруженное пастообразное вещество — это непригодные к использованию химические средства защиты растений (пестициды и ядохимикаты), которые законодательно относятся к категории опасных отходов», — отметили в экоинспекции.

Что будет с химикатами дальше

На данный момент владельца незаконного могильника не установили. По результатам работы комиссии все собранные материалы и акты экспертиз уже направлены в Одесскую областную государственную военную администрацию (ОВА).

Региональные власти должны принять окончательное решение и профинансировать безопасную утилизацию этих отходов. Согласно регламенту, опасную химию должны полностью обезвредить и вывезти с территории района в течение года.

Проблема незаконного сброса мусора и опасных веществ в Одесской области остается острой. По данным экологов, только за первое полугодие 2026 года в регионе удалось успешно ликвидировать более 30 масштабных несанкционированных свалок.

В общей сложности за первые шесть месяцев текущего года инспекторы зафиксировали 55 подтвержденных случаев незаконного размещения отходов различного класса опасности. Работа по мониторингу, обнаружению и очистке загрязненных украинских земель продолжается в ежедневном режиме.