Ключевые моменты:

Магистральный коллектор обрушился еще 20 июня, спровоцировав проседание грунта.

21 июня возмущенные люди перекрыли трассу Одесса — Южный.

Из-за слива фекальных вод в балку море у побережья окрасилось в бурый цвет.

Госэкоинспекция отобрала пробы морской воды для анализа, на месте работают насосы для перекачки стоков.

Коллектор не стоит на балансе Фонтанской громады.

Фекалии в балке и «ничейная» труба: что происходит в Крыжановке

Ситуация в районе «Зеленого мыса» переросла в полноценное экологическое ЧП. В соцсетях ежедневно появляются новые видеодоказательства: поток нечистот беспрепятственно движется по Крыжановской балке в сторону пляжей. На побережье стоит невыносимый смрад, находиться там опасно для здоровья. А жители частного сектора вынуждены самостоятельно откачивать стоки из своих домов.

Несмотря на это, десятки туристов продолжают купаться в море, игнорируя предупреждающие знаки и смертельную угрозу подцепить кишечную инфекцию. В соцсетях пишут о детях, получивших отравление, купаясь в Крыжановке и у дома Павловых в Одессе.

Тем временем руководство Фонтанской громады пытается снять с себя часть ответственности за ЧП. Глава сельсовета Андрей Серебрий записал видеообращение на фоне «неукротимого потока», подчеркнув, что поврежденный участок сети юридически громаде не принадлежит:

«Да, коллектор не наш, но это не причина оставаться в стороне, тем более не причина носиться с телефоном в руках и ничего не делать», — заявил чиновник, упрекнув местных жителей и активистов в излишней критике в соцсетях.

На данный момент созваны комиссии ТЭБ и ЧС областного уровня. Фонтанский сельсовет совместно с КП «Городские дороги» пытается локализовать прорыв и качать стоки в обход разрушенного участка, однако полностью остановить утечку в прибрежную зону пока не удалось.

В Фонтанке созывают экстренную сессию для спасения побережья

Сегодня, 29 июня, власти Фонтанской громады созывают срочное заседание, чтобы профинансировать ремонт магистрального канализационного коллектора, из-за аварии на котором нечистоты хлынули в Черное море. На внеочередной сессии депутаты должны оперативно выделить средства на ликвидацию последствий экологического ЧП.

Определены первоочередные меры, среди которых:

комиссионное обследование места аварии;

определение объема аварийно-восстановительных работ специалистами «Инфоксводоканала»;

заключение договора с КП «Городские дороги» для организации откачки канализационных стоков.

Депутат Одесского областного совета Дмитрий Ковбасюк сообщил, что сейчас стоки перекачивают через помпу, подрядчик закупает материалы и уже сегодня-завтра начнутся работы по устранению аварии — в частности, полностью заменят часть трубы диаметром 1,2 метра. Срок выполнения работ примерно 7-10 дней.

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