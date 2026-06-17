Ключевые моменты:

Все 7-метровые фигуры мифических существ созданы вручную из натурального шелка и 50 000 энергосберегающих LED-фонариков.

По пятницам, субботам и воскресеньям организаторы готовят для гостей специальные световые и огненные фаер-шоу.

Парк иллюминаций работает ежедневно в вечернее время, а сама выставка продлится в Одессе до 9 августа 2026 года.

Парк фонарей в Одессе 2026: график работы и локации

Преображенский парк Одессы превратился в настоящую сказку под открытым небом. Здесь открылся «Парк фонарей«, где поселились огромные светящиеся драконы, магические коты, эльфы и феи.

Всего для гостей обустроили более 30 интерактивных иллюминационных зон, включая романтичный «Тоннель влюбленных» и «Лес сказочных фей». Самое крутое, что некоторые фигуры достигают семи метров в высоту — фотозоны получаются невероятными.

Организаторы подчеркивают: все инсталляции сделаны из экологически безопасных материалов, а лампочки потребляют минимум энергии. Помимо созерцания светящихся экспонатов, в парке можно просто расслабиться в зонах отдыха.

Сказочный «Парк фонарей» ждет гостей ежедневно с 20:30 до 23:00. При этом по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни стандартную программу расширяют зрелищными фаер-шоу и перформансами со светом.

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Цена билетов в «Парк фонарей»

Билеты на выставку уже поступили в продажу. Купить их можно как на месте в кассе Преображенского парка, так и онлайн на официальном сайте проекта. За обновлениями программы и деталями также можно следить в Instagram и Facebook мероприятия.

Стоимость входа в будние дни (понедельник – четверг):

Взрослый билет — 250 грн;

Детский билет (для детей от 3 до 12 лет) — 200 грн.

Стоимость в выходные и праздники (с фаер-шоу):

Взрослый билет — 350 грн;

Детский билет — 250 грн.

Важно: Для малышей до трех лет, а также для лиц с инвалидностью I-II групп вход на выставку абсолютно бесплатный.

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