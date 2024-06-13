Просрочка, плесень, обман: кто в Одессе отвечает за безопасность продуктов питания

Внеплановые инспекции для одесских экспортеров

После начала полномасштабной войны Кабмин в марте 2022 года принял постановление «О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения».

— К сожалению, в своей деятельности на сегодня мы очень ограничены, — не скрывает Сергей Мартынюк. — И сегодня проводить плановые инспектирования, отборы образцов продукции у Госпропотребслужбы возможности нет.

Правда, можно провести внеплановые.

Например, если об этом попросит сам субъект хозяйствования. В Одесской области такие обращения — не редкость. Ведь многие предприятия занимаются экспортными операциями. А одно из условий зарубежных партнеров – периодическое проведение государственного контроля. Поэтому перед тем, как отправить свою продукцию за рубеж, поставщики обращаются в Госпродпотребслужбу с запросом об инспектировании своих товаров.

Об обращениях граждан, анализах платных и бесплатных

Еще одно основание для контрольных мероприятий — жалоба потребителя на некачественный либо просроченный продовольственный продукт. Подать ее можно и устно, и письменно, и по электронной почте Госпродпотребслужбы: [email protected].

В заявлении, понятно, должны быть указаны название, адрес предприятия. И — в обязательном порядке — прилагаться фотография некачественного продукта и чек покупателя.

А вот сам продукт, к сожалению, в Госпродпотребслужбу принести нельзя. Полномочий для исследований продуктов у нее нет. Проводить такие анализы имеет право Одесская государственная региональная лаборатория Госпродпотребслужбы. И каждое исследование здесь — платное. А в Госпродпотребслужбе их сделают бесплатно. Но результатов придется подождать.

О наличии продукта и штрафных санкциях

— После получения заявления с подтверждающими документами мы выходим на мероприятие государственного контроля, — рассказывает Сергей Степанович. — Например, покупатель купил запакованную колбасу, а дома что-то в ней ему не понравилось. На маркировке продукта указан номер его партии, дата производства. Правда, случается, что когда мы приходим в магазин, где сделана покупка, этого продукта уже может и не быть. А при внеплановом мероприятии мы рассматриваем только вопрос, возникший у покупателя при обращении. Мы не можем проверить все предприятие. Но если продукт в наличии — можем отобрать пробы и направить на исследование. Законом на всю процедуру предусмотрено 15 дней – если не требуется дополнительного исследования по мере рабочего процесса. Но, как правило, вопрос решается в течение двух-трех дней.

В среднем за месяц в ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области поступает 10-15 таких обращений. И все они, заверяет чиновник, если есть необходимые документы, стопроцентно отрабатываются. Даже если юридический адрес предприятия не совпадает с фактическим. В этом случае специалисты Службы проверяют его по своим реестрам.

Если нарушения обнаружены — составляется предписание с четкими сроками их устранения. Если предприятие их игнорирует – Главный государственный ветеринарный инспектор выносит постановление о взыскании штрафов. В зависимости от нарушений их сумма варьируется от пяти до 50 минимальных заработных плат. Для тех же, кто штрафы платить не желает, выносится решение о временном прекращении производства.

В Одесской области за 2023 год в сфере безопасности пищевых продуктов были поданы штрафы на 18 субъектов хозяйственной деятельности на сумму 973000 гривен. А на 1 мая 2024 года — на сумму 1102200 гривен.

Следствие ведет Госпродпотребслужба

К сожалению, бывают и случаи отравления продуктами. Тогда специалисты Госпродпотребслужбы и управления санитарно-эпидемиологического надзора проводят настоящее расследование.

— Скорая помощь регистрирует случай отравления через МОЗ. Выясняется, где и что человек ел, после чего попал с такими-то осложнениями в инфекционку. Мы выходим на инспектирование и по этой информации отрабатываем всю цепочку расследования — рассказывает Сергей Мартынюк. — Пришли на пищеблок – попросили подтверждающие документы на поставку. Нет документов – начинаем выяснять. Нашли ФОП, поставлявший продукты, – выяснили, как их там хранят, транспортируют… В случае с детскими учреждениями отрабатывать легче – мы знаем, где находятся поставщики. Они все у нас под контролем – так как принимают участие в тендерах. А для этого — обязаны предоставить акт нашего инспектирования.

За 2023 год в Одесской области было зафиксировано 29 случаев пищевых отравлений. Два из них – в Военно-морском лицее. В сентябре с симптомами пищевой токсикоинфекции были госпитализированы 46 курсантов. В ноябре – история повторилась. Тогда в инфекционку попали еще десятки лицеистов. По предварительным данным, они отравились некачественными продуктами питания в столовой лицея.

— Но нас туда не допустили, — отмечает Сергей Степанович. — Этим вопросом занималось министерство обороны, военная прокуратура.

Гарантия безопасности

На рынках контроль и ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов проводит Одесская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужбы. Ее лаборатории есть на каждом базаре. Здесь проверяют документы на продукцию. Проверяют на наличие паразитов мясо и рыбу. Если выявляются нарушения, продукция изымается, а предпринимателей, их допустивших, штрафуют.

Так что, покупая мясо, рыбу, молочные продукты на рынке, вы имеете гарантию, что это безопасный продукт. А вот на стихийных рынках такой гарантии нет – продукты там, понятно, никто не проверяет.

И снова – о торговле «с пола»

— Мы постоянно ведем разъяснительную работу по этому поводу, — подчеркивает Сергей Мартынюк. — Хотя стихийная торговля находится в компетенции не Госпродпотребслужбы, а полиции и органов местного самоуправления. Вместе с тем, Управление проводит с полицией совместные рейды. Полицейские могут составить админпротокол на граждан, занимающихся торговлей в несанкционированных местах. У нас таких полномочий нет. Поэтому совместные рейды – в большей мере наша инициатива, чем требование законодательства. Хотя в прошлом году, когда после подрыва Каховской ГЭС объявили чрезвычайную ситуацию, — было конкретное распоряжение. Вместе с полицией и рыбоохранным патрулем мы проводили рейды по рынкам, точкам стихийной торговли — чтобы ни в коем случае не продавали, не покупали рыбу из Черного моря и водоемов, которые с ним соприкасаются.

Тогда совместными усилиями удалось предотвратить вспышку инфекционных заболеваний. А уже в сентябре по результатам исследований черноморской рыбы можно было утверждать, что опасность миновала.

На сегодня вопрос экологии Черного моря не стоит так остро, как год назад. И рыба, выловленная в Одесском заливе, не представляет опасности. Но все же не стоит покупать рыбные продукты на «дорожках» за пределами рынков. Так же, как брынзу, колбасу, грибы, консервы…

Контролировать безопасность продуктов, которые мы едим, в первую очередь, должны мы сами.