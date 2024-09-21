Новости Одессы и Одесской области

Одесса вошла в десятку украинских городов с самым грязным воздухом

Одесса вошла в десятку украинских городов с самым грязным воздухом

По состоянию на 21 сентября 2024 года Одесса находится в десятке городов Украины с самым грязным воздухом.

Таковы данные рейтинга, который опубликовал сервис мониторинга воздуха IQair.

По данным IQair, в настоящее время концентрация PM2.5 в воздухе в Одессе в 1,8 раза превышает годовой показатель Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха.

PM (Particulate matter) – это микроскопические твердые частицы в воздухе, все, что не являются газом, состоящие из огромного разнообразия химических соединений и материалов. Некоторые из них могут быть токсичными. Из-за небольшого размера многих частиц, образующих РМ, токсины при дыхании могут попадать в кровь, что может грозить серьезными последствиями для здоровья, особенно для детей, пожилых людей и людей с проблемами дыхания.

На первом месте в десятке украинских городов с самым загрязненным воздухом находится Житомир. Далее следуют Черновцы, Ровно, Львов и Ивано-Фоанковск.

Замыкают десятку Киев, Тернополь, Луцк и Ужгород.

10-ка городов Украины с самым грязным воздухом - рейтинг IQair

Напомним, в марте этого года IQair сообщал, что Одесский регион отличается высоким качеством воздуха по сравнению с другими регионами Украины.

Ранее Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний предупредил об угрозе загрязнения водоемов в Одесской области из-за наводнений в соседних странах.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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