Ключевые моменты:

По данным Гидрометцентра, в ближайшие 1-2 часа 8 апреля ожидаются порывы северо-западного ветра 15-17 м/с.

Одесситов просят ограничить передвижения по городу, не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач.

Из-за шторма в Черном море резко возросла минная опасность.

Одессу накрыл град.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ближайшее время и до конца суток 8 апреля в Одессе ожидается усиление северо-западного ветра до 15-17 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий горожанам, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам, рекомендуют максимально ограничить перемещения по улицам.

Также не следует оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач.

Напомним, что из-за шторма усиливается минная опасность на побережье, и посещение пляжной зоны в такую погоду может быть опасно для жизни. В случае обнаружения предметов, похожих на мины, ни в коем случае не приближайтесь к ним и не пытайтесь их трогать. Опасную находку необходимо немедленно зафиксировать и сообщить о ней в полицию по номеру 102.

Тем временем, как сообщают одесситы в соцсетях, город накрыл дождь с градом.

Ранее синоптики предупреждали, что на смену весеннему теплу в Одессу и область спешит циклон «Рапунцель». Он принесет с собой арктические воздушные массы, из-за чего возможны дожди, порывистый ветер и заморозки до -3°С.