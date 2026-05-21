Ключевые моменты:

22 мая в Одесса и Одесская область объявлен желтый уровень опасности из-за грозы.

В Одессе прогнозируется кратковременный дождь, гроза и ветер.

Из-за шторма в Черном море опасно находиться на пляжах – сохраняется минная угроза.

Погода в Одессе

22 мая в Одессе объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности. По прогнозу синоптиков, днем ​​регион покроют грозы, местами возможны сильные порывы ветра.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в самой Одессе ожидается переменная облачность, утром и днем ​​кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет 15–17°С, днем ​​воздух прогреется до 22–24°С. Морская вода – 16–17°С.

Погода в Одесской области

По области прогнозируют кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах во время непогоды возможны шквалы до 15-17 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах 13–18°С, днем ​​от 22 до 27°С. Ночью и утром на дорогах местами ожидается дымка, видимость может снижаться до 1–2 км.

Городские власти призывают жителей и гостей Одессы быть особенно осторожными: по возможности ограничить поездки по городу, не оставлять автомобили под деревьями, линиями электропередач и вблизи дождеприемников. Особое внимание советуют уделить безопасности пожилых людей, детей и беременных женщин.

