Ключевые моменты:

На Одесскую область надвигается циклон Rapunzel.

Ожидается похолодание из-за арктического воздуха.

Возможны дожди, порывистый ветер и заморозки до -3°С.

На море – волнение, вода прогрелась до 9-10°С.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, влияние «Рапунцель» жители области почувствуют уже в ближайшие дни. Главная опасность кроется в ночных заморозках, которые могут навредить цветущим садам и ранним посевам.

Синоптики предупреждают: в регион зайдет арктический воздух, поэтому температура заметно снизится. Ночью и под утро местами возможны заморозки – до 1–3 градусов ниже нуля.

Погода испортится по всем фронтам: временами дождь, порывистый ветер и ощутимый холод вместо недавнего тепла.

Море также отреагирует на смену погоды – сначала ожидается сильное волнение, которое лишь спустя время сменится легкой зыбью. Вода пока держится на уровне 9-10 градусов.

Одесситам рекомендуют достать теплую одежду и по возможности защитить теплолюбивые растения на дачных участках.

