Ключевые моменты:

В Одессе пострадала 34-летняя учительница начальных классов.

Женщина выпала из окна второго этажа во время мытья окон.

Состояние: открытые переломы обеих голеней.

Назначено служебное расследование.

Детали происшествия и состояние пострадавшей

Инцидент произошел в здании начальной школы №53 на улице Героев Крут. По предварительным данным, 34-летняя учительница мыла окна на втором этаже и не удержала равновесие. Об этом сообщает «Интент» со ссылкой на директора департамента образования и науки Одесского городского совета Юлию Филлер.

Каретой скорой помощи пострадавшую доставили в городскую больницу №10. Врачи диагностировали у нее открытые переломы обеих голеней и состояние тяжелого травматического шока. В настоящее время женщина находится под наблюдением медиков, ее состояние оценивают как средней тяжести.

По словам директора департамента образования и науки Юлии Филлер, профильное ведомство узнало об инциденте из социальных сетей и сразу начало проверку.

«Сейчас готовится приказ об изучении обстоятельств. Вся необходимая помощь будет предоставлена учительнице», — прокомментировала Юлия Филлер.

В департаменте также добавили, что по факту произошедшего будет проведено детальное служебное изучение всех обстоятельств и соблюдения техники безопасности.

Еще один шокирующий инцидент произошел возле лицея в Одесской области: нетрезвый военнослужащий, находившийся в статусе СОЧ, бросил гранату в сторону подростков. В результате взрыва ранения получил 13-летний мальчик.

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