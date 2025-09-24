Ключевые моменты:

25 сентября в Одессе пройдет День профилактики и раннего выявления нарушений слуха для взрослых и детей. Все желающие смогут бесплатно пройти обследование и консультацию у специалистов;

Медики напоминают, что ухудшение слуха может быть связано с инфекциями, черепно-мозговыми травмами, акустическими повреждениями, что особенно актуально в военное время.

В этот день все желающие смогут бесплатно пройти профилактическое обследование у профильных специалистов и получить консультацию, при необходимости – направление на аудиометрию.

Медики напоминают: при первых признака ухудшения слуха необходимо обращаться к специалистам, потому что причиной снижения слуха могут стать осложнения после инфекционных заболеваний, черепно-мозговые травмы, акустические травмы, что особенно иактуально в военное время и т.д.

Для проверки слуха 25 сентября обращайтесь в городские учреждения здравоохранения по адресам:

Для взрослых

Консультативно-диагностический центр №6

ул. Добровольцев, 26а, 5 этаж, каб. № 514, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62, 3-й этаж, каб. №329, с 8:00 до 13:00; 5-й этаж, каб. №565, с 8:00 до 13:00.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 32а, 3 этаж, каб. №34, с 8:00 до 13:00.

Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностические отделения

ул. Болгарская, 38, 5 этаж, каб. №501, с 8:00 до 12:00;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, каб. №10, с 8:00 до 19:00;

ул. Житомирская, 2, 3 этаж, каб. №319, с 8:00 до 14:00.

Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, каб. №6, с 8:00 до 18:00.

Городская больница №8, консультативно-диагностическое отделение

Фонтанская дорога, 110, 1-й этаж, каб. №103, с 9:00 до 14:00.

Городская клиническая больница №10, диагностический консультативный центр №1

ул. Алексея Вадатурского, 61а, вход №1, 2-й этаж, каб. №5, с 8:00 до 18:00.

Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностический центр

ул. Виталия Нестеренко, 5г, 2-й этаж, каб. №13, с 12:00 до 14:00.

Для детей

Детская городская поликлиника №1

ул. Праведников мира, 36, 2-й этаж, каб. №17, с 9:00 до 19:00.

Детская городская поликлиника №2

ул. Владислава Бувалкина, 59, 2-й этаж, каб. № 213, с 9:00 до 14:00 и с 14:00 до 19:00;

просп. Князя Владимира Великого, 67, 1-й этаж, каб. №2, с 9:00 до 14:00.

Детская городская поликлиника №3

ул. Еврейская, 11, 2-й этаж, каб. №36, с 8:00 до 14:30.

Детская городская поликлиника №4

ул. Добровольцев, 26, 3-й этаж, каб. №328, с 9:00 до 14:00.

Детская городская поликлиника №5

ул. Евгения Танцюры, 80, 1-й этаж, каб. №6, с 8:00 до 19:00.

Детская городская поликлиника №6

ул. Академика Филатова, 7а, 2-й этаж, каб. № 34, с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.

Детская городская поликлиника №7

ул. Старопортофранковская, 46, 2-й этаж, каб. №25, с 9:00 до 14:00.

Детский консультативно диагностический центр им. акад. Б.Я. Резника

ул. Всеволода Змиенко, 10, 1-й этаж, каб. №3, с 15:00 до 17:00.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе действует программа бесплатного обеспечения слуховыми аппаратами для жителей, которые в этом нуждаются. Закупка аппаратов осуществляется за средства городского бюджета в рамках программы «Здоровье».